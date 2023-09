Sempre più giovani coinvolti nello sport, ma bisogna migliorare nella voce riguardante l’impiantistica. E’ l’analisi che emerge guardando la classifica del Sole 24 ore sull’Indice di sportività. Piacenza quest’anno è salita dal 40esimo al 29esimo posto, il commento del delegato provinciale del Coni Robert Gionelli.

E’ un buon complessivo, ma abbiamo delle lacune da colmare. Il principale riguarda l’impiantistica sportiva perché il nostro patrimonio è un po’ datato . Inoltre forse non è più sufficiente dal punto di vista numerico in proporzione della crescita avvenuta negli ultimi 10 anni.

Una crescita importante

Sì, di società sportive e di tesserati. Fortunatamente sono numeri che hanno tenuto anche nel periodo del Covid a differenza di altre province.

La salita di posizioni è frutto anche del lavoro fatto per avvicinare i giovani allo sport

Io dico sempre che uno degli elementi più importanti per mantenere vivo il movimento è quello di fare promozione sportiva. Il tutto collaborando con il mondo della scuola, soprattutto quella elementare. A ottobre abbiamo in programma tre iniziative di promozione sportiva a Carpaneto, Ponte dell’Olio e Vigolzone coinvolgendo più di 1500 bambini. In particolare l’obiettivo è sempre quello di far provare tante discipline sportive con un approccio di tipo ludico.

Gionelli (Coni): “A Piacenza sempre più giovani coinvolti nello sport, ma va migliorata l’impiantistica” – AUDIO intervista

Coni Regionale.