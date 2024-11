Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, nidi e materne a Piacenza aprono le porte ai bambini e alle famiglie

Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia,Ci sono ancora posti disponibili, per partecipare ai laboratori gratuiti che i Servizi Educativi del Comune di Piacenza organizzano, tra il 21 e il 23 novembre, in collaborazione con tutte le realtà pedagogiche rivolte alla fascia 0-3 anni e tutte le scuole dell’infanzia della città, appartenenti al gruppo di lavoro NINFA per la continuità educativa 0-6.

Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, una celebrazione diffusa

Una vera e propria “celebrazione diffusa” della Giornata mondiale per la tutela dei diritti di bambini e adolescenti che ricorre mercoledì 20 novembre: in primo piano il diritto al gioco, alla socialità e all’inclusione, grazie all’intenso programma di appuntamenti previsto nelle sedi di asili nido e materne che apriranno le porte, per l’occasione, ai piccoli ospiti e ai loro accompagnatori adulti.

Calendario e informazioni

Sul portale https://laboratori-ninfa.solcopiacenza.it/ è disponibile il calendario completo degli eventi: la prenotazione è gratuita e vivamente consigliata, sia per ragioni organizzative, sia per conoscere l’effettiva disponibilità di posti; inoltre, per chi aderirà ad almeno due laboratori è previsto un simbolico dono.