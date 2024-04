Volley giovanile – La Globo Vap è campione U14 femminile

Una bella giornata di sport, quella andata in scena all’ex Palazzetto dei Pontieri di Piacenza: le padrone di casa della Globo Volley Academy e le ragazze di Rm Volley, Pontenure e Castellana si sono affrontate nella Final Four U14 provinciale.

Un evento, quello diretto dal presidente verdeblù Corrado Marchetti, che è andato ben al di là della semplice pallavolo giocata. Un occhio di riguardo al mondo della disabilità con l’esibizione del “Sitting Volley”, a cura della polisportiva Gioco Parma: “Una manifestazione del genere mancava a Piacenza da oltre 40 anni – ha ribadito la presidentessa del Comitato Paralimpico Marta Consonni – speriamo sia la prima di una lunga serie. Un ringraziamento speciale alla Vap che ha reso possibile tutto questo”



Grande attenzione anche al mondo dell’infanzia con due iniziative speciali. La prima organizzata dai volontari di Fàntasia che con materiale di riciclo sono in grado di ricreare i giochi di una volta per poi renderli disponibili a feste, sagre o eventi privati.

Tra il primo e il secondo set della finalissima il pubblico si è reso protagonista del “lancio dei pupazzi”: trascinati dalla mascotte “Pappavolo” gli spettatori hanno lanciato in campo pupazzi di peluche che saranno poi portato ai bambini della “Casa del Fanciullo”

Venendo all’aspetto agonistico, le ragazze della Globo Volley Academy Piacenza si sono imposte, superando con un netto 3-0 la Rm nell’atto conclusivo, diventando così campioni provinciali U14.

Giulia Durastanti (Rm), si è aggiudicata il premio di miglior palleggiatrice del torneo, Arianna Abbate (Vap) la miglior centrale, Sole Spotti (Vap) il miglior libero, mentre Siria Sposimo si è aggiudicata il premio più ambito: quella di Mvp del torneo.



“La vittoria è stata la ciliegina sulla torta di una giornata perfetta – ha ribadito il presidente della Volley Academy Corrado Marchetti – voglio ringraziare tutti i miei collaboratori senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile. Quando siamo partiti, diversi anni fa, le società di Piacenza ci guardavano un po’ in cagnesco, quasi con sospetto, adesso invece devo dire che c’è grande rispetto e collaborazione tra i club. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma vogliamo migliorare ancora: il sogno è quello di portare a Piacenza uno scudetto a livello giovanile”

All’evento non poteva mancare anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi: “Meraviglioso vedere tante ragazze che hanno in comune la passione per questo sport. Voglio ringraziare pubblicamente Corrado (Marchetti n.d.r) per gli sforzi che compie quotidianamente per organizzare eventi di questo tipo che non possono che far bene allo sport del nostro territorio”

La chiosa finale non poteva che essere quella dell’Assessore allo Sport, Mario Dadati: “Oggi il campo ha decretato vittorie e sconfitte, ma alla vostra età la cosa importante non è vincere, ma migliorarsi sempre, divertendosi, per poi arrivare tra qualche anno alle partite che contano davvero”

La Globo Vap campione provinciale

2 Emma Bisotti

3 Diletta Pagani

4 Lucia Scazzariello

6 Aurora Mosconi

8 Gaia Esposito

9 Siria Sposimo

10 Arianna Abbate

13 Carlotta Molinaroli

14 Sveva Ironi

15 Giulia Tencati

16 Nicole Bragalini

18 Aurora Bollati

20 Sole Spotti L

25 Diama Fall

All. Simone Mazza

vice Matilda Fummi