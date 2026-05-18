Mondiale di Motonautica 2026 categoria 250, un’altra vittoria per Massimiliano Cremona: “Buona la prima, ma gli avversari sono veloci”

Il Mondiale di Motonautica F250 riparte all’insegna del quattro volte campione del mondo Massimiliano Cremona che si aggiudica la prima tappa a Jedovnice in Repubblica Ceca.

Ottimo anche il rientro del fratello Alessandro Cremona – come spiega la nota stampa dell’Associazione Mtonautica San Nazzaro – tornato alle gare dopo oltre tre anni e capace di conquistare la quarta posizione. Al secondo posto si piazza il bulgaro Nikola Todorov, mentre il terzo gradino del podio se lo aggiudica l’americano Pete Nydahl.

Nella 125 trionfa Gabriele Rossi davanti a Luca Finotti e Andrea Ongari. Il pilota della Motonautica San Nazzaro Davide Scarpa, al suo esordio, si piazza al nono posto della classifica generale

Buona la prima – spiega Massimiliano Cremona – anche se è stata comunque una gara sofferta anche perché durante le prove abbiamo avuto qualche problemino. Poi siamo riusciti comunque ad avere il vantaggio di partire in pole position. Bello il duello con Todorov bravo a sfruttare ogni occasione, quindi siamo ancora più contenti di questo primo posto, che non significa nulla perché il campionato è lungo,però intanto questi 20 punti ci sono e ci fanno ben sperare per la prossima tappa del Mondiale in programma tra due settimane in Polonia a Znin.

Sono molto contento di essere tornato alle gare – commenta Alessandro Cremona – è stato emozionante e sono soddisfatto anche del quarto posto in classifica. Abbiamo dimostrato che siamo li e possiamo lottare con i primi che si sono piazzati sul podio. Siamo stati sfortunati il sabato nelle qualifiche perché abbiamo rotto il motore principale, quindi con quello di scorta abbiamo dovuto rincorrere un po’ di più la prestazione,però l’ultimo match è stato molto combattuto e alla fine sono riuscito a terminare al terzo posto, questo con un bel sorpasso. E’ stata una gara che mi ha dato buone sensazioni per il proseguo del campionato.

Alessandro Cremona era presente alla competizione anche come istruttore di Davide Scarpa nella 125. Il suo è stato un buon esordio. Sicuramente ha bisogno di fare bagagli di esperienza,per migliorare un po’ nella parte della guida e sul set up della barca, però nel complesso siamo soddisfatti del suo nono posto.

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