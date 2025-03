Incontri nazionali di Coldiretti a Milano, la delegazione piacentina: “Confronto con i soci per essere protagonisti in Europa”

Continua l’impegno di Coldiretti all’ascolto e al confronto con i suoi soci in un contesto di grande incertezza economica e politica. “Coldiretti per l’Europa” è lo slogan che ha accompagnato, insieme alle tradizionali bandiere gialle dell’associazione e a quelle blu dell’UE, la due giorni di Milano che ha dato il via alla serie di incontri che la principale organizzazione agricola d’Italia e d’Europa sta organizzando in tutto il Paese.

Il valore dell’ascolto

Il continuo ascolto costruttivo delle esigenze del mondo agricolo assume ancora più valore in un periodo segnato da crisi globali e da venti di guerra anche commerciale, in cui il ruolo dell’Europa diventa cruciale. Nel percorso di Coldiretti emergono tre parole chiave: mobilitazione permanente, coraggio e speranza. Tre valori che continueranno a guidare le prossime battaglie per chiedere più scienza, più salute e più attenzione a produttori e consumatori.

La delegazione piacentina

In particolare, una nutrita delegazione di soci di Coldiretti Piacenza ha preso parte all’incontro del 6 marzo che ha visto la partecipazione di oltre 1500 persone da Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Tra le questioni emerse – spiega il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – vi sono sicuramente la burocrazia e la digitalizzazione, l’impatto del cambiamento climatico sulle produzioni ma anche la necessità di intensificare le mobilitazioni contro la concorrenza sleale alle frontiere, con la proposta di rendere permanenti le azioni di sensibilizzazione come quelle già realizzate al Brennero. La difesa del cibo naturale passa anche attraverso la tutela della trasparenza al consumatore e di conseguenza la modifica del codice doganale che permette di spacciare per italiano ciò che italiano non è, per questo la raccolta firme per l’etichettatura d’origine su tutti gli alimenti in UE prosegue anche a Piacenza (si può aderire in tutte le sedi di Coldiretti Piacenza e al Mercato Coperto di via Farnesiana,17).

Innovazione

Sul fronte dell’innovazione, è stato evidenziato il ruolo sempre più strategico delle tecnologie per ridurre i costi di produzione e aumentare l’efficienza aziendale. Esperienze come quella della piattaforma Demetra dimostrano come gli strumenti digitali possano supportare concretamente gli agricoltori nella gestione delle loro attività.

Ringrazio – conclude Gallizioli – i nostri soci presenti alla giornata a Milano e tutti i soci che stanno intervenendo ai numerosi incontri sul territorio che da inizio anno Coldiretti Piacenza organizza in ogni zona sui temi sindacali, tecnici e fiscali. Il confronto è strategico per tenere sempre accesi i riflettori sul valore della nostra agricoltura.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli incontri di Coldiretti Piacenza proseguiranno domani, martedì 11 marzo dalle 10.30 nella sede di via Colombo,35 quando Donne Coldiretti promuoverà l’incontro sulla misura Psr SRD03, ovvero il sostegno agli Investimenti nelle aziende agricole per la trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato 1 del TFUE e loro commercializzazione in punti vendita aziendali. Mercoledì 12 marzo alle 10 a Pianello (Salone Parrocchiale) si svolgerà invece l’incontro dedicato ai temi fiscali, previdenziali e alla gestione del personale rivolto ai soci di Agazzano e Pianello.