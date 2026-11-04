I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Milan Futuro – Piacenza 2-1: “Una sconfitta che certifica i nostri limiti” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Due sono le lezioni e secondo me le conferme della sconfitta di oggi, il Milan è una squadra che al completo è la più forte di tutti ed il Piace non è la squadra ammazzacampionato che speravamo fosse. Partendo da queste due premesse che credo siano oggettive, oggi abbiamo perso semplicemente perché gli avversari hanno più qualità e più fisicità di noi ed hanno fatto i gol che noi ci siamo mangiati. Tutto il resto è un corollario. Passa quindi in secondo piano che questa squadra non può giocare senza Mazzaglia (ma in questo momento non è al meglio) e non ha vere alternative in mezzo per poter giocare insieme a Poledri. Ne esce quindi una squadra poco equilibrata che può ribaltare le partite in certe circostanze ma non ti può dare certezze nel medio lungo periodo. E quindi questa squadra avrà necessità durante il mercato di trovare giocatori che diano respiro e sostanza al centrocampo e valutare magari anche un esterno over difensivo che lo sia di ruolo. Nel frattempo bisogna approfittare del calendario che abbiamo di fronte con avversarie che possiamo e dobbiamo battere anche con le lacune (agli infortunati si aggiungerà Putzolu) che abbiamo appena elencato. Già a Brusaporto contro una squadra in questo momento in grandissima difficoltà non c’è spazio se non per una vittoria. A Brusaporto dovremmo rivedere in panchina Sereni che dovrebbe essere in grado di rappresentare per questa squadra un vero valore aggiunto.