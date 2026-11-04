Franzini dopo Milan Futuro – Piacenza 2-1: “Ci è mancata la gamba delle ultime partite” AUDIO

4 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Piacenza Calcio

L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico biancorosso dopo la seconda sconfitta in campionato del Piacenza, maturata a Sorbole per mano del Milan Futuro

Cap Service NovDic26

“La cosa che non doveva succedere era andare sotto subito. Nei nostri piani avremmo dovuto tenere la partita in equilibrio. Abbiamo cercato di attaccarli alti sin da subito, poi è chiaro che abbiamo concesso un po’ di spazi e loro con la loro qualità ne hanno approfittato”
Un Piacenza più spento rispetto al solito: “A Sorbole siamo stati un po’ in debito secondo me. Non so se sia stato il gol preso subito o la situazione tattica che si è venuta a creare dopo lo svantaggio, però non avevamo forse la stessa gamba delle utile prove”

La partita

Milan Futuro – Piacenza 2-1, seconda sconfitta in campionato per i biancorossi

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