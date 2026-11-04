Milan Futuro – Piacenza 2-1, seconda sconfitta in campionato per i biancorossi

Il Piacenza non approfitta del recupero contro il Milan Futuro e incappa a Solbiate nella seconda sconfitta in campionato. I biancorossi avevano a disposizione soltanto 45 minuti, dopo che la gara era stata interrotta al termine del primo tempo, lo scorso 14 ottobre, a causa dell’infortunio del direttore di gara. Franzini, dopo l’ottima prova contro il Nibbiano, ha confermato Bassanini e Capelli, ritrovando Bakayoko in difesa dopo il turno di squalifica.

I biancorossi, per l’occasione in maglia bianca, partono con le migliori intenzioni, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato dopo appena quattro minuti: Perera, con un cross in scivolata, serve Ossola, lasciato completamente libero dalla difesa piacentina, che deve soltanto appoggiare il pallone in rete. Il Piacenza prova a reagire e crea diverse occasioni per pareggiare. La più clamorosa capita sui piedi di Capelli, servito da Poledri: l’attaccante, incredibilmente, manca il pallone a pochi passi dalla porta, sprecando una ghiotta opportunità. Al 66′ arriva il raddoppio del Milan Futuro: dopo una prima conclusione di Vos, respinta con i piedi da Bruno, è Asanji il più lesto di tutti a ribadire in rete. A cinque minuti dal termine, sugli sviluppi del sesto calcio d’angolo conquistato dagli ospiti, il neoentrato Raffini accorcia le distanze, ma ormai è troppo tardi per completare la rimonta.

Le formazioni

Milan Futuro. Pantelín, Cappelletti, Cissé, Pagliei, Perera, Sala, Pandolfi, Vos, Ossola, Asanji, Guernier. All Navarro

A disposizione: Pacileo, Colombo, Zukic, Borsani, Plazzotta, Idrissi, Bonomi, Borsa

Piacenza (4-4-2): Bruno; Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Tremolada, Poledri, Rrapaj, Bassanini, Mustacchio, Capelli. All Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Raffini, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Mazzaglia, Panaioli

Arbitro: Marco Targhetta (Castelfranco Veneto)

Ass. 1: Dario Lorenzon (Treviso)

Ass. 2: Francesco Dogliani (Conegliano)

La partita

Si giocherà solo il secondo tempo a Solbiate. Milan in divisa scura, divisa bianca per il Piacenza.

49′ Cross in scivolata di Perera, poi Ossola, dimenticato dalla difesa del Piacenza di piatto insacca alle spalle di Bruno. Milan Futuro – Piacenza 1-0

Cross di Tremolada e primo corner per il Piacenza 51′. Poledri la mette in mezzo e Capelli incredibilmente manca l’appuntamento con la sfera nell’area piccola da solo.

Rrapaj entra in area da sinistra e non vede Mustacchio solissimo, poi fallisce la conclusione.

Grande cambio di gioco di Bassanini, poi Treomolada prova a saltare l’uomo ma finisce per portarsi il pallone sul fondo.

Bassanini vince un rimpallo, serve Tremolada che prova il tiro, ma c’è la respinta del portiere.

62′ Secondo calcio d’angolo per il Piacenza. Poledri la mette in mezzo, ma c’è il colpo di testa ad uscire dei rossoneri

63′ occasionissima per il Piacenza: colpo di testa di Bakayoko e il portiere blocca

Contropiede velocissimo del Milan, Bruno è bravo in uscita a chiudere lo specchio.

Punizione per il Piacenza, colpo di testa di Bakayoko il portiere del Milan la mette in angolo.

Poledri la mette sul secondo palo, Putzolu colpisce, ma è tutto fermo: il biancorosso ha commesso fallo in attacco.

66′ Raddoppio del Milan. Conclusione di Vos, Bruno respinge e Asanji in tap-in sigla il 2-0 per i locali.

Calcio di punizione per il Piacenza dalla trequarti, molto defilati sulla destra. Rrapaj cambia con Poledri, Ferri viene anticipato all’ultimo.

Quarto corner per il Piacenza. Pronto Poledri, Ferri colpisce male di testa. Palla alta sopra la traversa.

Esce Tremolada entra Raffini.

Tiro di Bagnaschi, ribattuto. Quinto calcio d’angolo.

85′ Raffini sfrutta molto bene il sesto corner del Piacenza e di testa la mette sul palo più distante Milan Futuro – Piacenza 2-1.

90′ concessi 4 minuti di recupero.

Entra Borsani esce Pandolfi.

92′ Primo corner per il Milan. Va alla battuta Idrissi.

94′ Ammoniti Capelli e Perera.

Ultima punizione con Ferri. Il tiro di Ferri, palla che esce sulla destra.

Finita