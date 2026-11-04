Karate – Strepitoso successo di Piacenza: oro e argento ai Campionati Italiani CTR

Grande prestazione degli atleti del Karate Piacenza Farnesiana ai Campionati Italiani CTR (Centri Tecnici Regionali), disputati ad Aversa, in provincia di Caserta.

Alla prestigiosa competizione nazionale, organizzata dalla FIJLKAM, poteva partecipare un solo atleta per ogni regione italiana in ciascuna categoria di peso, selezionato dalle rispettive Commissioni Regionali.

A conquistare il titolo italiano è stata Eva Dallavalle

A conquistare il titolo italiano è stata Eva Dallavalle, convocata dalla Commissione Regionale FIJLKAM Emilia-Romagna nella categoria Under 18 -59 kg. L’atleta piacentina ha affrontato la competizione con grande determinazione, superando tutte le avversarie e salendo sul gradino più alto del podio.

Nel primo incontro ha battuto l’atleta del Trentino-Alto Adige per 4-0; nel secondo ha superato la rappresentante delle Marche, ancora per 4-0. In semifinale ha avuto la meglio sull’atleta dell’Umbria per 5-1, conquistando così l’accesso alla finale. Nell’ultimo e decisivo incontro, Eva ha dimostrato grande lucidità e determinazione, imponendosi per 3-1 sull’atleta della Basilicata e conquistando meritatamente il titolo di campionessa italiana CTR.

Il direttore tecnico del Karate Piacenza Farnesiana, Gian Luigi Boselli, responsabile del settore combattimento libero della FIJLKAM Emilia-Romagna, ha seguito Eva durante tutta la competizione, esprimendo grande soddisfazione per questo prestigioso risultato e per un nuovo titolo italiano che arricchisce il palmarès della società.

Per Eva si tratta di un ulteriore importante traguardo: nel 2025 aveva già conquistato il titolo di vicecampionessa italiana CTR, mentre nel 2023 si era laureata vicecampionessa italiana di categoria. Attualmente occupa il secondo posto nel ranking nazionale azzurro, posizione che la pone tra le atlete in corsa per una convocazione ai Campionati Europei 2027.

Grande soddisfazione anche per Davyd Hasanov

Grande soddisfazione anche per Davyd Hasanov, che, da poco quattordicenne, ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria Under 18 -55 kg, laureandosi vicecampione italiano CTR.

Davyd ha iniziato il percorso con una netta vittoria per 7-0 contro l’atleta della Liguria. Nel secondo incontro ha superato per 5-4 il rappresentante della Sicilia, attualmente atleta della Nazionale Juniores. Successivamente ha affrontato il forte atleta della Campania, concludendo l’incontro sul 3-3 e ottenendo la vittoria grazie alla decisione arbitrale per senshu.

Nella combattutissima finale, il giovane atleta piacentino si è arreso per 3-0 al rappresentante della Lombardia, conquistando comunque un prestigioso secondo posto. Anche Davyd occupa attualmente la seconda posizione nel ranking nazionale FIJLKAM, valido per la qualificazione ai Campionati Europei 2027.

Brillante anche la prestazione di Sofia Bouraya

Brillante anche la prestazione di Sofia Bouraya, che ha ottenuto un ottimo quinto posto nella categoria Over 18 -55 kg. L’atleta ha sfiorato la medaglia di bronzo, vedendo sfumare il podio a causa di una distrazione nella fase conclusiva dell’incontro decisivo.

Ottimo risultato anche nella competizione a squadre Under 18, dove il team dell’Emilia-Romagna ha conquistato il quinto posto, superando diversi turni grazie anche al prezioso contributo degli atleti del Karate Piacenza Farnesiana convocati in rappresentativa: Ginevra Livelli, Gaia Granelli e Denis Popovici, quest’ultimo già vincitore della Coppa del Mondo WKF 2026.

La direzione tecnica della società, composta dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, è già al lavoro per programmare i prossimi importanti appuntamenti agonistici del 2026.

Il calendario prevede il Campionato Regionale FIJLKAM Under 14 a Bologna, l’Open League Azzurro FIJLKAM di Roma, competizione valida per il ranking nazionale, il Campionato Italiano FIJLKAM Under 14 a Vigevano, il Campionato Nazionale CSEN a Fidenza e, infine, l’ultima tappa della Coppa del Mondo WKF, in programma a Jesolo, che vedrà la partecipazione di ben 90 nazioni.

Un risultato straordinario che conferma la qualità del lavoro svolto dal Karate Piacenza Farnesiana, la crescita dei suoi giovani atleti e la capacità della società piacentina di affermarsi ai massimi livelli del karate nazionale e internazionale.