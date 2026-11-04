A Trevozzo nasce la scuola MusicaFacendo, inaugurazione il 21 novembre

L’offerta artistica, formativa e culturale di Alta Val Tidone si arricchisce di una nuova scuola di musica, che aprirà ufficialmente la sua sede di Trevozzo con un open day il prossimo sabato 21 novembre, su iniziativa di MusicaFacendo, realtà musicale consolidata nata a Bobbio su iniziativa di Davide Ridella, pianista concertista e docente di musica.

“Grazie all’interessamento del Sindaco Franco Albertini, dell’Amministrazione comunale e della parrocchia di Trevozzo – spiega Ridella – siamo riusciti a concretizzare questo progetto che mira ad avvicinare la musica alle persone, creare opportunità formative e contribuire alla crescita culturale dell’Alta Val Tidone”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di Ridella e di MusicaFacendo – ribadisce Franco Albertini – lieti di poter avere sul nostro territorio una nuova opportunità culturale e formativa. L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di collaborazione tra realtà associative, istituzioni e comunità locale, nella convinzione che la cultura e la musica possano diventare strumenti di aggregazione, crescita e valorizzazione del territorio”.

MusicaFacendo, una storia nata dalla passione per la musica e diventata una realtà territoriale

MusicaFacendo nasce a Bobbio da un’idea di Davide Ridella, pianista concertista e docente di musica, che, forte della propria esperienza artistica e didattica, ha dato vita a un progetto capace di crescere negli anni e diventare una realtà musicale di riferimento per il territorio.

Il percorso musicale di Davide Ridella inizia all’età di sei anni e si sviluppa attraverso una formazione pianistica di particolare rilievo. È stato allievo del maestro argentino R. Zappulla, attraverso il quale ha approfondito la tradizione della celebre scuola pianistica di Vincenzo Scaramuzza, figura di riferimento del pianismo internazionale e maestro di grandi interpreti, tra cui Martha Argerich.

Nel corso della propria formazione artistica ha inoltre avuto occasione di incontrare e studiare con personalità di assoluto rilievo del panorama pianistico internazionale, tra cui Charles Rosen e András Schiff, esperienze che hanno contribuito ad arricchire la sua sensibilità interpretativa e la sua visione musicale.

La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in teatri anche all’estero e a partecipare a concorsi pianistici europei, conseguendo importanti vittorie e riconoscimenti.

L’attività didattica di Davide Ridella e la crescita della scuola

Accanto all’attività concertistica, Ridella ha sviluppato negli anni una significativa attività didattica.

I risultati del suo lavoro si riflettono anche nel percorso dei suoi allievi, alcuni dei quali hanno a loro volta conquistato vittorie in concorsi musicali, ottenuto importanti riconoscimenti e conseguito titoli di studio in ambito musicale.

Un risultato che testimonia la continuità di un percorso educativo fondato sulla qualità della preparazione, sulla cura individuale e sulla trasmissione di una solida cultura musicale.

Da questa esperienza artistica e didattica nasce MusicaFacendo, un progetto che porta avanti la convinzione che la musica sia non soltanto una disciplina da apprendere, ma un patrimonio culturale da trasmettere e condividere.

L’intuizione iniziale è stata quella di costruire una scuola capace di andare oltre il tradizionale modello di insegnamento musicale, mettendo al centro la persona, le sue inclinazioni e il piacere di fare musica.

Un luogo in cui bambini, ragazzi e adulti potessero avvicinarsi al linguaggio musicale, sviluppare le proprie capacità e trovare un percorso adatto alle proprie aspirazioni.

Nel corso degli anni MusicaFacendo è cresciuta progressivamente, ampliando la propria offerta formativa, coinvolgendo docenti e professionisti e costruendo una rete di collaborazioni sul territorio.

Oggi la scuola rappresenta una delle realtà musicali più affermate del territorio, capace di richiamare allievi non soltanto dalla Val Trebbia e dalla provincia di Piacenza, ma anche da fuori dai confini regionali.

Un percorso che ha portato MusicaFacendo a sviluppare una proposta didattica articolata, con percorsi individuali e collettivi, attività per tutte le età, progetti educativi e collaborazioni con realtà culturali e istituzionali.

La scuola è inoltre un’associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna e centro affiliato a Trinity College London.

Ridella: “Un punto di riferimento stabile per la formazione musicale”

“L’apertura di Trevozzo non rappresenta semplicemente l’estensione geografica di una scuola, ma la volontà di mettere a disposizione di una nuova comunità un’esperienza maturata negli anni – sottolinea Ridella – L’obiettivo è creare un punto di riferimento stabile per la formazione musicale, offrendo ai residenti dell’Alta Val Tidone la possibilità di accedere a percorsi di qualità senza necessariamente doversi spostare verso i centri più grandi.

I corsi a Trevozzo: canto, pianoforte, fisarmonica, DJing, Gospel e Hip Hop

La proposta comprenderà diversi ambiti musicali e artistici: canto moderno, pianoforte, fisarmonica, DJing, coro Gospel e Rock & Pop e Hip Hop per bambini e ragazzi.

Il contributo di Camilla Oppizzi alla nuova sede di MusicaFacendo

“Un ringraziamento particolare va a Camilla Oppizzi, docente di canto moderno e parte integrante della famiglia MusicaFacendo, che ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questa nuova avventura. Portare una realtà strutturata e articolata come MusicaFacendo in un nuovo territorio non è un’impresa semplice: richiede impegno, disponibilità, determinazione e la capacità di credere in un progetto comune. Il suo contributo è stato prezioso per trasformare questa ambiziosa idea in una concreta opportunità per l’Alta Val Tidone”.

Open Day MusicaFacendo a Trevozzo sabato 21 novembre: orari e prove gratuite

Per presentare la nuova sede e le attività, sabato 21 novembre, dalle ore 15:30 alle 19:30, si terrà una giornata di Open Day aperta a tutta la cittadinanza.

Sarà possibile conoscere i docenti, scoprire i corsi e partecipare a prove gratuite per conoscere da vicino le diverse proposte formative.

DOVE: Via Umberto I n. 72 – 29031 Trevozzo (PC)

QUANDO: Sabato 21 novembre 2026, dalle 15:30 alle 19:30.

INFO E CONTATTI:

WhatsApp: 349 8229385 – 340 1798373

Sito web: www.musicafacendo.it