Open Day all’Università Cattolica di Piacenza il 7 novembre 2026, il Direttore Manfredini: “L’obiettivo è aprire il campus e illustrare l’offerta formativa” – AUDIO

Gli Open Day dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tornano a Piacenza il prossimo 7 novembre, in vista dell’anno accademico 2027-2028. Una giornata dedicata a chi desidera conoscere da vicino il Campus, scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo e orientarsi nella scelta del proprio percorso universitario.

Nel corso dell’iniziativa, gli studenti interessati potranno partecipare a incontri di orientamento, assistere alle presentazioni delle Facoltà e dei corsi di laurea e usufruire di colloqui personalizzati. Un’opportunità per approfondire non soltanto le proposte didattiche, ma anche i servizi e le possibilità di crescita personale e professionale offerte dall’Università Cattolica.

Open Day all’Università Cattolica di Piacenza il 7 novembre 2026

Il direttore delle sedi di Piacenza e Cremona Angelo Manfredini su Radio Sound è entrato del merito, parlando delle principali novità e opportunità che l’Open Day del 7 novembre offrirà agli studenti che stanno scegliendo il proprio percorso universitario per l’anno accademico 2027-28. “L’obiettivo è duplice: da una parte, aprire il Campus alle potenziali matricole e alle loro famiglie, e dall’altra, illustrare l’offerta formativa della nostra sede. In particolare le tre Facoltà: Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Economia e Giurisprudenza e Scienze della Formazione“.

La novità di quest’anno riguarda innanzitutto l’organizzazione di due incontri specificamente dedicati alle famiglie

Ci siamo resi conto che, almeno in questa fase di scelta dell’università, è importante accompagnare anche i genitori, non soltanto fornendo loro informazioni sulle tasse universitarie e sull’offerta formativa della nostra sede, ma anche aiutandoli ad affiancare i figli in una decisione fondamentale per il loro futuro. L’altra novità nasce dalla volontà di far conoscere l’esperienza universitaria nella sua completezza. Per questo sono previste visite in tutti gli ambienti del Campus, compresi i laboratori della Facoltà di Scienze Agrarie, così da permettere ai ragazzi di toccare con mano gli spazi di studio e di socializzazione che avranno a disposizione durante il loro percorso universitario.

Quanto è importante per i futuri universitari poter visitare direttamente il Campus e conoscere i docenti?

Per noi è imprescindibile! Perché la nostra idea di università si basa sulla centralità delle relazioni e sul fare comunità. Il nostro campus è pensato proprio per mettere al centro lo studente. Infatti in questi anni abbiamo anche riqualificato diversi ambienti, rigenerato le postazioni cattedra, le dotazioni tecnologiche di diverse aule e abbiamo realizzato nuovi spazianche per lo studio.

Un altro aspetto determinante è rappresentato dal rapporto con il mondo del lavoro, considerato fondamentale dall’Università Cattolica sia per mantenere costantemente aggiornati i piani di studio, sia per offrire agli studenti e ai neolaureati concrete occasioni di apprendimento e crescita professionale.