I riflessi del carisma di San Francesco nel vivere quotidiano, il 29 ottobre in Cattolica l’arcivescovo di Assisi monsignor Felice Accrocca

28 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
Visco a Piacenza l'11 aprile

Quale impatto ha avuto la figura di San Francesco d’Assisi nel corso della storia? Quali riflessi del francescanesimo è oggi possibile percepire nel contesto universitario, lavorativo e più in generale sociale, in cui ognuno di noi è calato? Sono questi alcuni dei temi al centro di una lectio che giovedì, 29 ottobre, monsignor Felice Accrocca, arcivescovo della diocesi  di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino – Foligno terrà in Università Cattolica del Sacro Cuore. A 800 anni dalla morte del santo di Assisi, raccogliendo l’invito del Rettore Elena Beccali a sensibilizzare ogni facoltà e ogni sede a organizzare eventi a tema, l’Ateneo piacentino ospiterà dalle 10,30 in Sala Piana “Ecosistema Francesco”.

Organizzata dalle tre diverse Facoltà presenti nel campus di Piacenza, Scienze agrarie alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza e Scienze della formazione, la mattinata sarà introdotta dal professor Marco Allena, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e da Luigi Lucini, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. A seguire interverrà monsignor Felice Accrocca, storico del francescanesimo. A lui il compito di delineare l’impatto che, nel corso dei secoli, hanno avuto la figura e il carisma di San Francesco e anche quella di Santa Chiara.

A seguire sono attesi gli interventi di tre professori ordinari, ai quali spetterà il compito di declinare il messaggio di San Francesco, attualizzandone i contenuti, ognuno nel proprio campo di competenza. Interverranno quindi Erminio Trevisi (Zootecnia Speciale, Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali), Marco Allena (Diritto Tributario, Facoltà di Economia e Giurisprudenza), Pierpaolo Triani (Pedagogia Generale, Facoltà di Scienze della formazione).

Modererà don Davide Maloberti, direttore de Il Nuovo Giornale. Alle 12,30 monsignor Accrocca celebrerà una messa nella cappella universitaria.

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