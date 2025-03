Il Conservatorio apre le porte per l’Open Week dal 17 al 22 marzo

Il Conservatorio Nicolini apre le sue porte per l’Open Week, un evento inedito in programma dal 17 al 22 marzo. Durante la settimana, il Conservatorio accoglierà, per la prima volta, il pubblico nelle proprie aule e sale, offrendo un’immersione unica nella vita accademica e artistica dell’istituzione.

Per un’intera settimana, generalmente dalle ore 14 alle ore 17, chiunque sia interessato al mondo della musica potrà assistere alle lezioni e alle prove dei diversi dipartimenti, vivendo da vicino l’atmosfera di un’università musicale. L’iniziativa è rivolta a studenti, appassionati e a tutti coloro che desiderano scoprire cosa significhi studiare musica a livello professionale, interagendo direttamente con docenti e studenti.

Durante l’Open Week, sarà possibile partecipare a momenti di studio e approfondimento nelle diverse discipline musicali, oltre ad assistere alle prove di ensemble e gruppi strumentali, tra cui l’Orchestra del Conservatorio, il Quintetto a fiati e altre formazioni cameristiche. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino i musicisti e docenti che ogni giorno contribuiscono alla crescita artistica degli allievi.

I visitatori saranno accolti dallo staff del Conservatorio, pronto a rispondere a domande e curiosità, offrendo così una panoramica completa sui percorsi formativi, le opportunità professionali e l’esperienza accademica offerta dall’istituto. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di assaporare la bellezza e l’unicità di un percorso musicale di alto livello, scoprendo la passione e la dedizione che animano studenti e docenti.

L’Open Week rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera avvicinarsi al mondo della musica e valutare un percorso di studi all’interno del Conservatorio.

“Aprire il Conservatorio alla città è una missione fondamentale per la nostra istituzione – ha dichiarato il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi -. L’Open Week rappresenta un’importante e inedita occasione per avvicinare il pubblico alla nostra realtà, mostrando il valore della formazione musicale non solo come percorso accademico, ma come patrimonio culturale condiviso. Crediamo che la musica debba essere accessibile a tutti e che il Conservatorio possa diventare un punto di riferimento per la vita culturale del territorio, accogliendo non solo studenti e professionisti, ma anche cittadini e appassionati. Invitiamo tutti a partecipare a questa settimana speciale e a scoprire il grande lavoro che ogni giorno viene svolto all’interno delle nostre aule.”

“L’evento è un’occasione straordinaria per mostrare il valore e l’eccellenza del nostro Conservatorio – ha commentato il direttore del Conservatorio Roberto Solci durante la conferenza stampa di presentazione -. Vogliamo accogliere tutti coloro che desiderano scoprire il mondo della musica, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza autentica all’interno della nostra istituzione. Il Conservatorio Nicolini non è solo un luogo di formazione, ma un vero e proprio centro culturale dove nascono e si sviluppano talenti, passioni e opportunità per il futuro. Vi aspettiamo con entusiasmo per condividere con voi la bellezza della musica e della sua didattica.”

“Ciò che ho ritenuto più importante è la dimensione corale dell’evento, in cui docenti e allievi collaborano per mostrare cosa avviene in un luogo così unico e speciale – ha spiegato la docente Elena Cecconi l’organizzatrice dell’evento -.È un’occasione per far conoscere il percorso formativo del Conservatorio, che offre grandi opportunità per il futuro lavorativo degli studenti, sia in ambito artistico che didattico.”

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma dettagliato delle lezioni aperte e delle prove, è possibile visitare il sito ufficiale del Conservatorio, www.conservatorionicolini.com, scrivere una mail a seg.artistica@conservatorio.piacenza.it o contattare la segreteria.