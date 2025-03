Il Vescovo incontra la comunità islamica in occasione del Ramadan: “Ci accomuna il desiderio di mettere Dio al centro”

Il vescovo mons. Adriano Cevolotto la sera del 10 marzo ha fatto visita alla Comunità islamica di Piacenza per vivere un momento di dialogo e fraternità durante il mese del Ramadan. L’incontro si è svolto alla moschea sulla strada Caorsana. Ad accoglierlo, Fahrudin Ljevakovic, presidente della Comunità islamica, e l’imam Yaseen Ben Thabit, che hanno sottolineato l’importanza dei momenti di condivisione tra fedi diverse. L’incontro ha rappresentato, oltre che un segno di rispetto reciproco, un’opportunità per rafforzare i legami di amicizia tra la Diocesi e il mondo islamico del territorio.

Prima dell’inizio della preghiera in moschea, mons. Cevolotto ha parlato davanti a tutti i musulmani riuniti. “Desidero portarvi – sintetizziamo le sue parole – il mio augurio per un buon Ramadan. Come Chiesa cattolica abbiamo iniziato pochi giorni fa il tempo della Quaresima, un momento di ritorno al Signore, un tempo di penitenza. Voi esprimete questo percorso in determinate modalità, noi in altre, ma sono comuni la necessità e il desiderio di mettere Dio al centro della nostra vita e della comunità. Io e tutta la diocesi vi siamo vicini, vi sosteniamo e vi ammiriamo per la fedeltà ai vostri impegni”.

Rivolgendosi a Dio, il Vescovo ha poi invocato uno sguardo di particolare benevolenza verso i più poveri e bisognosi, sottolineando l’esigenza di costruire insieme ponti di solidarietà in un mondo spesso diviso.

C’è un legame profondo – ha concluso mons. Cevolotto – tra la vostra comunità e la Chiesa piacentina. Nella misura in cui riusciremo a crescere in fraternità, sentendoci parte gli uni degli altri, il volto della nostra città e del nostro territorio sarà migliore.

Alle comunità islamiche verrà inviato il messaggio del Dicastero per il dialogo interreligioso della Santa Sede diffuso in occasione del Ramadan.