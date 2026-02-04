Il filosofo Miguel Benasayag ospite di Cives all’università Cattolica, appuntamento il 6 febbraio

Il filosofo e psicanalista Miguel Benasayag sarà a Piacenza venerdì 6 febbraio, ospite del corso di formazione Cives dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si svolge in collaborazione con la diocesi di Piacenza-Bobbio, il Laboratorio di economia locale (Lel) e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.
Tema della serata sarà “La democrazia nell’epoca della complessità”. L’incontro avrà inizio alle 20.30 all’Auditorium “Santa Margherita” della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12).
Per la 25esima edizione, il corso di formazione Cives si è dato come titolo “Democrazia vs autocrazia”, una riflessione sempre più attuale di fronte alla crisi della partecipazione e alla crescita dei populismi.
L’evento del 6 febbraio apre la terza parte del corso, che storicamente offre uno sguardo sul mondo a partire dal tema scelto, e segna l’inizio del Laboratorio di Mondialità Consapevole, un percorso che l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza in collaborazione con Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, Piccolo Mondo, Mondo Aperto, Progetto Mondo, Emergency, Medici senza frontiere, Africa Mission cooperazione e sviluppo e Amnesty International.
Miguel Benasayag (Buenos Aires, 1953) è un filosofo e psicanalista. Da giovane studiò medicina e militò nella guerriglia guevarista dell’Esercito rivoluzionario del popolo (Erp); arrestato più volte durante la dittatura militare, fu torturato e imprigionato per quattro anni. Liberato nel 1978 grazie alla doppia nazionalità (argentina e francese), si trasferì in Francia. A Parigi ha sviluppato un’attività clinica e di ricerca ispirata all’antipsichiatria, conseguendo un dottorato in scienze umane cliniche e approfondendo anche la biologia e la neurofisiologia. Ha collaborato con Francisco Varela e fondato collettivi di orientamento libertario, tra cui Malgré Tout. Oggi lavora tra Francia e Argentina come psicanalista e ricercatore, occupandosi del rapporto tra biologia, società, rivoluzione digitale e intelligenza artificiale, ed è autore di numerosi saggi tradotti in più lingue.
Benasayag è già intervenuto a Piacenza in occasione della prima edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, a settembre 2023, e più di recente a un convegno del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.
L’ingresso è libero, ma si consiglia di prenotare il posto scrivendo a daniela.guzzi@unicatt.it.