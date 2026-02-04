Il filosofo Miguel Benasayag ospite di Cives all’università Cattolica, appuntamento il 6 febbraio

Il filosofo e psicanalista Miguel Benasayag sarà a Piacenza venerdì 6 febbraio, ospite del corso di formazione Cives dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si svolge in collaborazione con la diocesi di Piacenza-Bobbio, il Laboratorio di economia locale (Lel) e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Tema della serata sarà “La democrazia nell’epoca della complessità”. L’incontro avrà inizio alle 20.30 all’Auditorium “Santa Margherita” della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12).

Per la 25esima edizione, il corso di formazione Cives si è dato come titolo “Democrazia vs autocrazia”, una riflessione sempre più attuale di fronte alla crisi della partecipazione e alla crescita dei populismi.

L’evento del 6 febbraio apre la terza parte del corso, che storicamente offre uno sguardo sul mondo a partire dal tema scelto, e segna l’inizio del Laboratorio di Mondialità Consapevole, un percorso che l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza in collaborazione con Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, Piccolo Mondo, Mondo Aperto, Progetto Mondo, Emergency, Medici senza frontiere, Africa Mission cooperazione e sviluppo e Amnesty International.

Miguel Benasayag (Buenos Aires, 1953) è un filosofo e psicanalista. Da giovane studiò medicina e militò nella guerriglia guevarista dell’Esercito rivoluzionario del popolo (Erp); arrestato più volte durante la dittatura militare, fu torturato e imprigionato per quattro anni. Liberato nel 1978 grazie alla doppia nazionalità (argentina e francese), si trasferì in Francia. A Parigi ha sviluppato un’attività clinica e di ricerca ispirata all’antipsichiatria, conseguendo un dottorato in scienze umane cliniche e approfondendo anche la biologia e la neurofisiologia. Ha collaborato con Francisco Varela e fondato collettivi di orientamento libertario, tra cui Malgré Tout. Oggi lavora tra Francia e Argentina come psicanalista e ricercatore, occupandosi del rapporto tra biologia, società, rivoluzione digitale e intelligenza artificiale, ed è autore di numerosi saggi tradotti in più lingue.

Benasayag è già intervenuto a Piacenza in occasione della prima edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, a settembre 2023, e più di recente a un convegno del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

L’ingresso è libero, ma si consiglia di prenotare il posto scrivendo a daniela.guzzi@unicatt.it.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy