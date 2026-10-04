La “Voce del Velodromo” dopo Villa Valle – Fiorenzuola 0-0: “Rossoneri ancora bloccati, 1 gol in 6 partite è un dato che deve preoccupare mister Villa e tutta la società” VIDEO

L’editoriale a cura del giornalista sportivo di Radio Sound Nicola Giancaterino è il modo migliore per i tifosi del Fiorenzuola di sviscerare le tematiche legate alle prestazioni dei rossoneri.

E’ un Fiorenzuola ancora bloccato che non va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Villa Valle e rimane, se pur insieme al Tritium, sul fondo della classifica.

Rossoneri che dopo 6 giornate di campionato hanno segnato una sola rete: un dato questo che deve certamente far preoccupare mister Villa e tutta la società. La causa: la pochezza di soluzioni offensive con l’unica punta in campo Formato che da solo non può reggere il peso dell’attacco. E’ vero che da settimana prossima torna Gallo dalla squalifica ma se la società non dovesse riuscire a prendere nessuno e a rinforzare l’attacco credo sarà molto complicato invertire questa tendenza.

Partiamo comunque dall’inizio, Fiorenzuola in campo con il 3-5-2 confermati tutti gli 11 della scorsa settimana tranne Barozzini

che prende il posto di Flaminio sulla fascia destra per un Fiorenzuola che, a differenza della partita col Caldiero, gioca quasi

tutto il primo tempo dietro la linea del pallone a difendersi dal Villa Valle: servono due grandi interventi di Libertazzi,

uno miracoloso su una deviazione ravvicinata per mantenere la partià.

Nel secondo tempo un pò meglio il Fiorenzuola con qualche occasione nel finale ma davvero troppo poco per vincere la

partità che, di fatto, termina 0-0.

Lato positivo, un punto conquistato al termine di una vera battaglia ma è un Fiorenzuola che per ottenere risultati

deve fare sicuramente molto di più.

La battuta finale è per la partita che ci aspetta: il derby contro un Piacenza che parte sicuramente favorito che arriva sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria netta 4-0 contro lo Scanzorosciate. I biancorossi arriveranno, sabato a Fiorenzuola, per fare loro la partita. Al momento, sembra che l’unica speranza per il Fiorenzuola di ottenere un risultato positivo è che mister Villa tiri fuori un coniglio dal cilindro.

La partita