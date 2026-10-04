I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Scanzorosciate 4-0: “La prima vera vittoria dei biancorossi” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

Finalmente una vittoria netta, chiara in cui si è vista la netta differenza di organico tra le due squadre. Esattamente quello che fino ad oggi non si era mai visto anche nelle due vittorie che il Piacenza aveva ottenuto. E’ chiaro che il recupero di condizione di Bakayoko, di Rrapai, di Putzolu è stato importante ma è tutto l’atteggiamento della squadra che è piaciuto. Ma attenzione secondo me i margini di miglioramento sono ancora ampi e bisogna raggiungerli alla svelta per dare quel colpo di acceleratore che è necessario. Franz conferma il 4-4-2 (non lo avrei mai detto…) ed ha ragione perché la squadra parte subito bene creando occasioni contro una squadra che aveva subito solo 4 reti fino ad ora. Il gol di Mustacchio arriva subito e poi il Piace allena troppo la presa permettendo agli avversari di non subire più. Giocando senza un vero regista questa squadra nel suo DNA non ha insita la capacità di gestire la partita ed appena abbassa i ritmi non ha la stessa efficacia in più deve imparare con questo modulo a provare appena perde palla e riconquistarla alzandosi e non abbassandosi. Nella ripresa complice l’errore clamoroso del loro portiere non c’è più partita, segna Rrapaj, Mustacchio e Raffini ma le reti potrebbero essere diverse e finalmente rimaniamo per la prima volta senza reti al passivo. Sabato a Fiorenzuola è un derby da non sbagliare, replicare questa prestazione permetterebbe alte possibilità di vittoria. Le chiose finali sono due, la prima di colore in tutti i sensi, ma vedere il Piace in casa non giocare con la maglia rossa per me è sempre una pugnalata, la seconda è che un meo culpa dobbiamo assolutamente farlo. Una squadra costruita per il 4-3-3 non può pensare di avere solo Togo come giocatore con quelle caratteristiche. Poledri è un giocatore di equilibrio che si adatta a quel ruolo, ma un conto è adattarsi un conto è farne il perno. Ed è ovvio che poi la sfiga decide di bloccare ancora il francese ti trovi in difficoltà. E’ chiaro che è stata una valutazione troppo ottimistica che ci ha fatto perdere troppi mesi.