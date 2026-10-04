Villa Valle – Fiorenzuola 0-0: mister Alberto Villa: “Ci teniamo il punto stretto ma sappiamo che dobbiamo fare molto di più” AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Villa non va oltre lo 0-0 nella trasferta contro il Villa Valle: partita bloccata in cui, sicuramente i padroni di casa fanno qualcosa in più. Ancora a secco l’attacco dei rossoneri che chiudono la sesta giornata di campionato ancora all’ultimo posto in classifica e con un solo gol realizzato.
Per il Fiorenzuola sarà una settimana importantissima perchè sabato si gioca il derby contro il Piacenza che, invece, ha strapazzato 4-0 lo Scanzorosciate.
Le parole di mister Villa al termine della partita
La Cronaca del Match
Le Formazioni
VILLA VALLE (3-5-2): Offredi, Nava, Piacentini, Gandolfi, Nikolli, Danieli, Strechie, Poli, Rinaldi, Ravasi, Siani. All. Sgrò
FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Dellagiovanna, Fontana, Marcaletti, Barozzini, Pampaloni, La Vigna, Cazzaniga, Agogliati, Alluci, Formato. All. Villa
Primo Tempo (0-0)
9′ prima potenziale occasione per il Fiorenzuola con Formato che non trova il colpo di testa su assist di Marcaletti
19′ grande occasione per il Villa Valle: cross dalla destra di Siani per Ravasi che va in spaccata ma non riesce ad angolare il pallone
20′ primo cambio obbligato per il Fiorenzuola: fuori Pampaloni dentro Bertelli
29′ altro tiro dei padroni di casa con Siani che si accentra e va col destro: blocca a terra Libertazzi
39′ occasionissima per il Villa Valle con Libertazzi che respinge una deviazione all’ultimo da corner e salva il risultato
43′ altra parata del portiere dei rossoneri che respinge in corner una conclusione dal limite dell’area
Finisce un primo tempo con il Fiorenzuola un pò alle corde, soprattutto nella seconda metà della prima frazione. Nella ripresa i ragazzi di mister Villa dovranno fare certamente qualcosa in più.
Secondo Tempo (0-0)
55′ altro tiro di Siani dalla destra: respinta da Libertazzi e sul successivo cross ci prova in semi rovesciata Ravasi, pallone a lato di poco
58′ fuori Poli per Zampelli nelle fila del Villa Valle
65′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Flaminio per Agogliati
70′ ci prova Formato in rovesciata su cross dalla destra di Cazzaniga: pallone alto di poco
74′ cambio offensivo per il Villa Valle: fuori Strechie per D’Amuri
76′ doppio cambio per il Fiorenzuola: dentro Casarotti e Del Forno per Cazzaniga e Barozzini
Finisce 0-0 il match con il Fiorenzuola che trova il secondo risultato utile consecutivo ma rimane (insieme al Tritium) sul fondo della classifica.