Il mistero del sonno, Valter Tucci: “Una tecnologia della vita, selezionata dall’evoluzione per garantire sopravvivenza, salute e benessere” – AUDIO

Il 13 novembre, in Fondazione, dopo la pausa estiva, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni, si terrà l’ultimo dei “Giovedì della Bioetica” 2025, con il prof. Valter Tucci.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Bioetica – Sezione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene il progetto da alcuni anni. Il curatore scientifico dei Giovedì della Bioetica, è Giorgio Macellari, presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica Sezione Emilia-Romagna.

L’appuntamento è per giovedì 13 novembre, alle 17.30, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, con il prof. Valter Tucci dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che svilupperà il tema “Sonno e ritmi circadiani. La rivoluzione Crono!”.

Valter Tucci giovedì parlerà di un tema molto importante che coinvolge tante persone, il mistero del sonno.

“Il sonno – spiega il prof. Valter Tucci – è una tecnologia della vita, selezionata dall’evoluzione per garantire sopravvivenza, salute e benessere. I nostri ritmi circadiani, regolati da un complesso sistema genetico ed epigenetico, influenzano ogni aspetto del comportamento, dal metabolismo all’umore, dalla memoria alla risposta ai farmaci. Alterarli significa interferire con le leggi fondamentali della biologia che ci governano”.

Il futuro si immagina sempre più veloce

“Come descritto ne Il mistero del sonno, la scienza del tempo biologico ci sta guidando verso un futuro in cui comprenderemo e rispetteremo sempre di più i nostri orologi interni. Oggi sappiamo che ciascuno di noi ha un proprio cronotipo, una firma temporale unica che determina quando siamo più lucidi, produttivi o predisposti al riposo. Riconoscerlo significa poter personalizzare salute, lavoro, educazione e qualità della vita”.

“La prossima rivoluzione – conclude Valter Tucci – sarà quella della cronobiologia di precisione: soluzioni come CronoCity e le nuove piattaforme digitali basate su dati genetici, fisiologici e comportamentali consentiranno di modellare città e stili di vita sui ritmi individuali. Un futuro dove la società non imporrà più un solo tempo, ma saprà adattarsi al tempo di ciascuno di noi”.

Il calendario dell’edizione 2026 dei Giovedì della Bioetica verrà definitivo agli inizi del nuovo anno e verrà presentato verso marzo. Ci saranno due sessioni, una in primavera, una in autunno.

