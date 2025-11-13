Cooperativa San Martino e ITS, insieme per formare i professionisti della logistica del futuro

L’11 novembre è il giorno in cui il calendario celebra la memoria di San Martino: proprio a questa figura si sono ispirati i fondatori della Cooperativa San Martino di Piacenza per battezzare, nel 1986, questa realtà. Quasi 40 anni di attività continuativa e ininterrotta rimarcano la solidità di un’azienda legata alle proprie radici nel territorio piacentino e in crescita costante, con servizi alle imprese che spaziano dal settore logistico a quello del confezionamento.

Il mondo della formazione

Un’esperienza nel mondo del lavoro che la Cooperativa riversa nel mondo della formazione. Piacenza infatti si conferma laboratorio d’eccellenza per la formazione tecnica avanzata grazie all’impegno congiunto tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Tra i protagonisti di questo modello virtuoso spicca la Cooperativa San Martino, socio fondatore dell’ITS Logistica Sostenibile, impegnata nel promuovere percorsi di alta formazione destinati ai giovani diplomati che vogliono costruire un futuro nel settore logistico.

«La logistica non è più sinonimo di magazzini e facchinaggio – sottolinea Mario Spezia, presidente di Cooperativa San Martino e di ITS Logistica Sostenibile – ma un sistema complesso, tecnologicamente evoluto, che richiede competenze tecniche e gestionali di alto livello. Automazione, digitalizzazione e transizione ecologica stanno riscrivendo i profili professionali del settore, e le imprese hanno bisogno di tecnici qualificati in grado di affrontare queste sfide».

Il ruolo dell’ITS

L’ITS di Piacenza forma professionisti della logistica integrata, della supply chain green, del trasporto intermodale e della digital logistics, con un tasso di occupazione che supera il 90% entro sei mesi dal diploma. Il percorso biennale post diploma, completamente finanziato dal sistema pubblico, unisce teoria e pratica grazie a un’intensa collaborazione con oltre quaranta aziende partner che ospitano gli studenti in stage in Italia e all’estero.

La Fondazione ITS Logistica Sostenibile opera nell’ambito della Rete Politecnica dell’Emilia-Romagna e rappresenta un vero ponte tra scuola e lavoro. L’obiettivo è formare figure tecniche capaci di coniugare efficienza, innovazione e sostenibilità, rafforzando la competitività del sistema economico territoriale. «Preparare oggi i manager della logistica di domani – prosegue Spezia – significa investire nel capitale umano, valorizzando il talento e la professionalità dei giovani che saranno protagonisti della trasformazione del settore».

Il nuovo corso “4+2”

A conferma del successo del modello, a Piacenza è stato recentemente avviato il nuovo corso “4+2” presso l’Istituto ISII Marconi, che consente agli studenti di proseguire la formazione superiore direttamente all’interno dell’ITS. Un’iniziativa che testimonia l’impegno congiunto del mondo della scuola e delle imprese per accorciare la distanza tra formazione e lavoro e creare nuove opportunità occupazionali per i giovani.

La Cooperativa San Martino continua così a investire nella crescita delle competenze e nella formazione delle nuove generazioni, contribuendo a rendere la logistica piacentina un settore sempre più all’avanguardia, sostenibile e ricco di prospettive.

