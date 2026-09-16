Il nuovo comandante dei carabinieri Leoncini incontra Patelli: “Dialogo, confronto e collaborazione tra istituzioni”

Il cordiale incontro istituzionale, conclusosi con un reciproco augurio di buon lavoro, ha rappresentato l’occasione per confermare la comune attenzione dell’Arma dei Carabinieri e della Provincia nei confronti del territorio piacentino. Nel corso del colloquio sono stati ribaditi il valore del dialogo, del confronto e della collaborazione tra istituzioni, elementi fondamentali per affrontare, nel rispetto dei rispettivi ruoli, le sfide presenti e future della comunità.

Il Colonnello Leoncini ha assunto la guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza il 10 settembre scorso, subentrando al Colonnello Pierantonio Breda. Proveniente dal Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli), vanta una lunga esperienza operativa e di comando maturata in reparti d’eccellenza dell’Arma, sia in Italia sia all’estero, oltre a qualificati incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale dei Carabinieri.