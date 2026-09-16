Villa Verdi, Tagliaferri (FdI): “Giuli mette in fila fatti, risorse e date. Ora una Casa Museo statale di livello internazionale”

«Il parere favorevole della Conferenza Unificata del 10 settembre è un altro passaggio decisivo. Dopo l’acquisizione, gli interventi già eseguiti e le risorse stanziate, ora si completi rapidamente l’iter e si aprano i cantieri».

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

«Numeri, date, lavori già eseguiti e risorse stanziate. La risposta resa oggi dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli alla Camera permette di mettere nero su bianco, senza polemiche e senza interpretazioni, quanto lo Stato abbia investito e stia investendo su Villa Verdi. Ma soprattutto indica con estrema chiarezza il punto d’arrivo: fare della dimora del Maestro una Casa Museo statale e un centro di riferimento internazionale per la promozione del patrimonio culturale verdiano, garantendone la fruizione pubblica e la sostenibilità nel tempo».

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando l’intervento del Ministro della Cultura Alessandro Giuli durante il question time alla Camera del 16 settembre.

Una ricostruzione concreta

«Quella fornita oggi dal Ministro – prosegue Tagliaferri – è una ricostruzione estremamente concreta. Oltre 4 milioni di euro per l’acquisto dei beni archivistici; circa 8 milioni per l’acquisizione del complesso; 370 mila euro stanziati nell’aprile 2025 per la prima fase di messa in sicurezza e conservazione; ulteriori 400 mila euro stanziati il 9 luglio scorso per proseguire gli interventi di restauro e conservazione; infine i 6,5 milioni del programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027 destinati alla rigenerazione complessiva della Villa».

Giuli ha inoltre precisato che gli interventi finanziati con i 370 mila euro sono stati eseguiti tra giugno 2025 e aprile 2026 e hanno interessato, tra l’altro, impermeabilizzazione e ripristino dei terrazzi, coperture del corpo agricolo, rilievo digitale dell’intero complesso e del parco e predisposizione di un primo progetto per il recupero dello stesso.

«Sono elementi importanti – sottolinea Tagliaferri – perché dimostrano che non si parte oggi da zero e che, accanto alle procedure amministrative, una prima parte degli interventi è già stata materialmente realizzata».

La novità più significativa

Il consigliere regionale richiama quindi quella che considera la novità amministrativa più significativa emersa dalla ricostruzione del Ministro.

«Ad agosto ci veniva legittimamente chiesto quale fosse la novità rispetto ai 6,5 milioni già annunciati nei mesi precedenti. Oggi abbiamo una risposta ancora più precisa: Giuli ha comunicato che il finanziamento ha ottenuto il nulla osta del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23 luglio 2026 e, soprattutto, che il 10 settembre è arrivato il parere favorevole della Conferenza Unificata. L’iter di approvazione sta quindi completando il proprio percorso. Non siamo davanti alla semplice ripetizione dell’annuncio di uno stanziamento: siamo davanti a successivi e concreti passaggi amministrativi che devono consentire di trasformare quelle risorse in interventi».

Il precedente percorso per riportare Villa Verdi al patrimonio pubblico era stato avviato formalmente dal Ministero della Cultura già nel dicembre 2023 con la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio; il Ministero indicava allora la Villa come possibile nucleo centrale di un itinerario museale aperto al pubblico internazionale.

La destinazione

«Pochi giorni fa – aggiunge Tagliaferri – Riccardo Muti manifestava una comprensibile impazienza e chiedeva alla politica di accelerare. La risposta migliore non è alimentare un botta e risposta con il Maestro. Sono i fatti illustrati oggi da Giuli alla Camera: risorse, interventi eseguiti, autorizzazioni ottenute e ulteriori lavori che, nelle parole del Ministro, prenderanno presto avvio».

Per Tagliaferri, tuttavia, l’elemento politicamente e culturalmente più significativo è la destinazione che il Ministero immagina per la dimora di Sant’Agata.

«Abbiamo sempre sostenuto che salvare Villa Verdi non potesse significare soltanto restaurarne muri, tetti e giardino. Il vero obiettivo è restituirla al pubblico e farne il cuore di un progetto culturale molto più ambizioso. Sentire oggi il Ministro parlare ufficialmente di Casa Museo statale e centro di riferimento internazionale significa dare finalmente una prospettiva precisa al futuro della Villa».

«Il programma annunciato comprende la messa in sicurezza e il restauro dell’immobile, la conservazione delle collezioni storico-artistiche, degli strumenti musicali e dei cimeli verdiani di maggiore valore e la riqualificazione del parco. È esattamente quella visione organica che un luogo unico come Sant’Agata merita».

Tagliaferri richiama infine la necessità di collegare il futuro della Villa agli altri luoghi verdiani.

«Una Casa Museo di livello internazionale può diventare il fulcro di un itinerario capace di mettere stabilmente in rete Sant’Agata, Roncole, Busseto e gli altri luoghi della vita e dell’opera di Giuseppe Verdi, superando confini provinciali e campanilismi. La Villa deve tornare a vivere, ma deve anche diventare una porta d’ingresso attraverso la quale visitatori italiani e stranieri possano scoprire l’intero universo verdiano».

«Il traguardo – conclude Tagliaferri – non sarà poter elencare quanti milioni sono stati stanziati. Sarà riaprire Villa Verdi, restituirla al pubblico e farne realmente quel centro internazionale che il Ministro Giuli ha indicato oggi alla Camera.

Dopo anni trascorsi a discutere del destino di Villa Verdi, finalmente possiamo cominciare a discutere del suo futuro.

Ora completiamo l’ultimo tratto dell’iter e facciamo partire gli interventi. Perché i finanziamenti sono indispensabili, ma il risultato che conta davvero sarà tornare a vedere aperto il cancello della casa del Maestro».