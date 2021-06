Il Pedale Arquatese lancia il GP Città di Castell’Arquato: si corre il primo agosto

L’ASD Pedale Arquatese (società amatoriale ciclistica di Castell’Arquato) organizza una gara a circuito nel comune di Castell’Arquato (PC) con il patrocinio della sezione provinciale dell’ACSI ciclismo. Il Gran Premio Città di Castell’Arquato – Trofeo Cicli Manini e GeoDomus si svolgerà il primo agosto 2021 nel paese emiliano. La gara, di 10,4km su percorso ondulato, è valevole come campionato provinciale ACSI 1a serie. Inoltre, la gara sarà aperta ad ACSI FCI ed enti della consulta.

Doppia gara

Ci saranno due gare: la prima, con partenza alle 8.30, per le categorie G1-G2-SGA/B di sei giri per un totale di 62,4km. La seconda, con partenza alle 10.15, per le categorie fascia 19-39 anni/v1-V2 di sette giri di 72,8km.

Verranno premiati i primi 3 assoluti di ogni partenza e i primi 15 classificati per fascia 19-39 anni, 8 V1/V2/G1/G2, 5 SG (classifica unica A/B). Le iscrizioni, così come il ritrovo nella mattinata del primo agosto, saranno da Cicli Manini. Negozio specializzato sul ciclismo che si trova sulla Strada Comunale dei Pallastrelli, 1, di Castell’Arquato. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro.