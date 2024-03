Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza comunica l’ esecuzioni lavori stradali con qualche disagio per la circolazione.

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza Sp 587R

Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h

Nel territorio comunale di Cortemaggiore, per lavori, dalle ore 8,00 del 19 marzo alle ore 19,00 del 12 luglio è programmata l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del tracciato stradale che comporteranno la modifica plano–altimetrica della Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore.

Dettagli

Si dispone la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, dalla progressiva km 13+400 circa alla progressiva km 13+950 circa, dalle ore 08:00 del giorno 19/03/2024 alle ore 19:00 del giorno 12/07/2024, nel territorio comunale di Cortemaggiore, mediante: l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri; limite di velocità 30 km/h.

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza Sp 21 Valdarda

Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, senso unico alternato

Nel territorio comunale di Vernasca, per lavori nei pressi del bivio per Mocomero, dalle ore 19 del 29 marzo alle ore 19 del 30 aprile sono in corso i lavori di ricostruzione del corpo stradale nei pressi del bivio per la località Mocomero lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda

Dettagli

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalla progressiva km 5+000 circa alla progressiva km 5+500 circa, lato destro, dalle ore 19:00 del giorno 29/03/2024 alle ore 19:00 del giorno 30/04/2024, nel territorio comunale di Vernasca.

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza Sp 31 Salsediana

Strada Provinciale n. 31 Salsediana, senso unico alternato

Nel territorio comunale di Castell’Arquato, per lavori, dal 25 al 30 marzo tra le ore 8,00 e le ore 18,00 è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati, lungo la Strada Provinciale n. 31 Salsediana nel territorio comunale di Castell’Arquato.

Dettagli

Si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e da impianto semaforico lungo la Strada Provinciale n. 31 Salsediana dalla progressiva km 0+000 circa alla progressiva km 1+000 circa e dalla progressiva km 1+800 circa alla progressiva km 3+500 circa, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal giorno 25/03/2024 al giorno 30/03/2024, nel territorio comunale di Castell’Arquato.