In Cattolica l’arcivescovo di Assisi monsignor Felice Accrocca: “San Francesco ci insegna che la fragilità è anche risorsa”

Ancora oggi, a ottocento anni dalla sua morte, il messaggio rivoluzionario di San Francesco impregna tutti gli ambiti della società.

Se ne è parlato durante un incontro che, in Università Cattolica del Sacro Cuore, ha avuto come relatore d’eccezione monsignor Felice Accrocca, arcivescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino – Foligno.

A lui, storico del francescanesimo, il compito di tratteggiare la figura del Santo di Assisi il cui carisma, ancora oggi, non smette di influenzare i settori economici, pedagogici, ambientali della società.

A testimoniarlo sono stati, dopo la lectio di monsignor Accrocca, le voci di tre professori ordinari, in rappresentanza delle dalle tre diverse Facoltà dell’Ateneo Piacentino: Erminio Trevisi per Scienze agrarie alimentari e ambientali, Marco Allena per Economia e Giurisprudenza e Pierpaolo Triani per Pedagogia Generale, Facoltà di Scienze della formazione.

Monsignor Felice Accrocca: “San Francesco ci insegna che la fragilità è anche risorsa”

Introdotto dal Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Marco Allena e da Luigi Lucini, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, monsignor Accrocca ha delineato la figura del santo che “non scelse di andare incontro ai poveri, ma di farsi povero tra poveri”.

“San Francesco – ha aggiunto – ci insegna che la fragilità è anche risorsa, perché ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva”.

Ambiente, agricoltura e cambiamento climatico: la riflessione di Erminio Trevisi

Moderati dal direttore de Il Nuovo Giornale don Davide Maloberti, si sono alternate le voci dei tre rappresentanti di Università Cattolica.

“Francesco – si è chiesto Trevisi – intende l’uomo che curatore che lascia l’ambiente come lo ha trovato senza desiderio di possesso, oppure come colui che custodisce, ma al tempo stesso utilizza e trae frutto? Chi opera in agricoltura sa che non si può restare con le mani in mano per combattere il cambiamento climatico le malattie perché l’obiettivo principale è sempre produrre cibo, perché la libertà dalla fame è il primo diritto delle persone”.

“Oggi noi parliamo di gestione della casa comune, di crisi ambientali e climatiche – ha rimarcato Licini – questioni su cui il messaggio di San Francesco ci interroga”.

Pedagogia e formazione: l’insegnamento di San Francesco secondo Pierpaolo Triani

“San Francesco – ha detto Triani – ci sollecita alla pedagogia dell’essenziale, della condivisione e dell’esperienza perché i suoi insegnamenti passano in mezzo alla vita”.

Economia, fisco e bene comune: l’intervento di Marco Allena

Al professor Allena il compito di indicare “quanto il messaggio di San Francesco abbia disseminato i secoli successivi per poi trovare la sua migliore espressione nel papato di Papa Francesco, che inquadra il fenomeno tributario come strumento per il bene comune e per il Creato”.

L’invito a promuovere ricerche interdisciplinari sull’eredità francescana

Il vescovo di Assisi ha rivolto un invito agli interlocutori espressione delle tre diverse Facoltà dell’Ateneo Piacentino a “incentivare ricerche interdisciplinari per capire la trasversalità dell’eredità di San Francesco”.