Storie di Confesercenti Piacenza fa tappa a Zerba all’Osteria La S’cianza: luoghi che fanno innamorare – AUDIO

Storie di Confesercenti Piacenza fa tappa a Zerba all’Osteria La S’cianza: luoghi che fanno innamorare. Fabrizio Samuelli racconta di sentirsi, per così dire, a casa a Zerba, il comune più alto del territorio. Alcuni anni fa, insieme alla compagna, infatti il Direttore di Confesercenti Piacenza ha ristrutturato una piccola casa nel paese, un luogo in cui torna appena ne ha la possibilità, per respirare aria buona e godersi un ambiente unico. Come sottolinea, chi arriva a Zerba finisce per innamorarsene e non può più farne a meno.

E’ vero – commenta la titolare dell’Osteria La S’cianza Claudia Borrè – anche se spiegare i motivi risulta difficile. Probabilmente vanno cercati dentro se stessi perché nonostante il clima, il paesaggio, la natura incontaminata, è una valle pochissimo popolata, per cui poco contaminata, c’ anche dell’altro che fa sbocciare l’amore per Zerba, un territorio che va vissuto. Questo lo sto riscontrando in tante persone, in tanti clienti che vengono a pranzo da noi e che mi dicono questo. In particolare rimangono sì meravigliati del paesaggio splendido, però c’è anche qualcosa di più e ognuno lo deve cercare dentro di se.

Claudia Borrè racconta di aver sempre vissuto a Zerba, fatta eccezione per brevi periodi dedicati allo studio. I suoi genitori sono sempre rimasti in paese e lei si dice eternamente grata a loro, perché le hanno permesso di continuare a vivere in questo luogo. Ammette che, soprattutto nelle giornate piovose, può capitare di chiedersi come sia possibile restare da sola in un paese con pochissimi abitanti. Ma quando arrivano i visitatori e apprezzano il lavoro svolto, cambia tutto e anche il modo di guardare a questa scelta di vita, che Claudia considera bellissima.

Siete una “Bottega Storica”, in estate c’è molto lavoro ma poi in inverno si entra in una sorta di letargo

Sì esatto! Quest’anno che la stagione bella è andata avanti più del previsto abbiamo avuto ancora un po’ di passaggio anche a inizio autunno, grazie al bel tempo. Certamente poi l’inverno è un periodo lungo e tutto un po’ si ferma. Infatti la lontananza non invita a venire qua, soprattutto quando c’è una giornata di nebbia o piuttosto fredda. ma lo sappiamo che è così quindi ci prepariamo per altri progetti. Si va avanti faticosamente in questi mesi però ormai la scelta è questa e spero di portarla avanti il più possibile.

Recentemente si è conclusa anche nel piacentino la raccolta firme di Confesercenti che ha promosso una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità“, con l’obiettivo di sostenere i negozi di vicinato, le botteghe e i pubblici esercizi e fermare il fenomeno della desertificazione commerciale.

Sì, servirebbero degli aiuti e delle condizioni diverse che ci garantirebbero un po’ di sollievo, perché quello che si guadagna nei mesi serve un po’ per tutto l’anno. Le misure sarebbero fondamentali perché ci sono territori dove la situazione in alcuni mesi + abbastanza tragica. Siamo un po’ dei folli a rimanere qui però l’augurio è che le condizioni possono prima o poi cambiare attraverso qualche aiuto.

L’osteria propone salumi piacentini i primi piatti delle carni nostrane però il menù strizza l’occhio anche a qualcosa di ligure vista la vicinanza con il confine regionale. C’è inoltre un’interessante contaminazione di sapori anche piemontesi e lombardi. Il locale si trova a Zerba in Località Scianza, Via Lisamara 76. Telefono / WhatsApp: +39 349 234 2730 (la prenotazione è sempre consigliata).

Storie di Confesercenti a Zerba all’Osteria La S’cianza