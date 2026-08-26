Incendio in un’abitazione nei pressi di Bobbio, danni ingenti e vigili del fuoco al lavoro – FOTO

Un incendio è divampato nella notte a San Cristoforo, nel Comune di Bobbio. Le fiamme hanno interessato il cortile di un’abitazione, provocando ingenti danni.

Il rogo ha infatti distrutto un portico e due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. In azione i pompieri di Bobbio e un’autobotte da Piacenza.

Restano al momento da chiarire le cause dell’incendio. Fortunatamente, nonostante i danni provocati dal rogo, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

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