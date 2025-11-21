Inizia il Natale a Piacenza: domani accensione dell’albero e delle luminarie e via al mercatino

Conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale della città: l’appuntamento è in piazza Cavalli, sabato 22 novembre alle 18, ma già dalla mattinata saranno aperte le bancarelle del tradizionale mercatino, che sino al 24 dicembre accoglieranno curiosi e visitatori all’ombra di Palazzo Gotico dalle 10 alle 20 nei weekend e nei festivi, dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì. Presenti anche le casette della solidarietà, dedicate alle associazioni di volontariato e promozione sociale.

Le attività di animazione cominceranno intorno alle 16 di sabato pomeriggio, quando Babbo Natale e il suo elfo aiutante apriranno i festeggiamenti nel villaggio di piazza Cavalli grazie a “I Brucaliffi”, mentre alle 17 andrà in scena l’esibizione della scuola di danza New Happy Dance, tra ritmi latini e swing. Nel frattempo, partirà anche l’itinerario in musica della Banda Ponchielli, che dalle 16.45 percorrerà Corso Vittorio Emanuele, con una prima fermata in largo Battisti per poi raggiungere, da via Sant’Antonino e via Chiapponi, piazza Duomo per una seconda tappa a sette note.

Infine, lungo via XX Settembre il tragitto finale per arrivare in tempo di fronte al Municipio, dove la sindaca Katia Tarasconi, gli assessori della Giunta comunale, le autorità cittadine e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nelle iniziative natalizie saranno pronti ad applaudire l’accensione dell’albero e della tenda di luci sulla piazza nonché, a seguire, “la carrozza incantata” trainata da due Unicorni volanti, a cura de “iTalento”.

Non mancherà, domenica 23, l’opportunità per i più piccoli di incontrare Babbo Natale in piazza Cavalli, dalle 15 alle 18, mentre alle 16 l’atmosfera si farà British con la Victorian Christmas Carol della compagnia The Dickens’ Sons: un gruppo di musicisti folk narrerà racconti a tema natalizio reinterpretando in chiave vittoriana musiche tradizionali del periodo festivo.

Già dal fine settimana del 22 e 23 novembre, inoltre, sarà operativo il trenino che collega il Pubblico Passeggio a piazza Cavalli e ritorno, con una fermata intermedia in piazza Sant’Antonino, che sarà il capolinea nelle mattine del sabato per garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato. Il servizio, gratuito, è operativo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

