Alla Cattolica si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne, incontro il 25 novembre

DAL CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE: I LIMITI DELLA TUTELA PENALE è il titolo della tavola rotonda organizzata in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si terrà il 25 novembre prossimo dalle 14.30 alle 17.00, presso la Sala G. Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza.

Un momento di confronto per interrogarsi su un fenomeno che, nonostante l’attenzione crescente, continua a segnare in modo doloroso la nostra società. L’incontro nasce con l’intento di rafforzare la consapevolezza su un tema complesso, offrendo strumenti utili per comprenderne le radici culturali, le dinamiche e le risposte istituzionali oggi in campo.

Al centro del dibattito ci sarà la recente proposta di riforma che introduce un autonomo reato di femminicidio all’art. 577-bis del codice penale e rafforza le misure di protezione per le vittime. Una novità normativa che sarà analizzata in chiave critica, mettendo in luce i possibili risvolti giudiziari, le sfide interpretative e i nodi sistematici ancora irrisolti.

Alla tavola rotonda interverranno magistrati della sfera requirente e giudicante, che porteranno l’esperienza concreta delle aule di giustizia: dalle indagini agli ordini di protezione, fino alle principali difficoltà nella gestione dei casi di violenza domestica e di genere. Accanto alla prospettiva giuridica, ampio spazio sarà dedicato al ruolo dei centri antiviolenza, fondamentali nell’accoglienza delle donne che chiedono aiuto e nel sostegno psicologico, legale e sociale nei percorsi di uscita dalla violenza.

Il confronto si estenderà anche ai temi della prevenzione, delle politiche educative e degli interventi di supporto, ricordando come la sola risposta penale non possa bastare. Gli organismi internazionali e gli studi criminologici concordano: servono strategie integrate, capaci di coniugare tutela, accompagnamento e cambiamento culturale.

L’evento si inserisce nel quadro di una serie di appuntamenti che interessano vari campus dell’Università Cattolica: allego il comunicato e la locandina dell’incontro piacentino

