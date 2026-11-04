Scherma – Circolo “Pettorelli”, quattro successi in Club League e tre pass per Catania

Ha preso il via l’avventura stagionale del Circolo della scherma “Pettorelli” nella Club League, la nuova formula per i campionati a squadre dove il sodalizio piacentino era al via con le formazioni di spada maschile (A) e femminile (B).

A Riccione è andata in scena la prima giornata, con cinque assalti di ogni campionato. Nella Club League A maschile, la squadra biancorossa (formata da Andrea Bossalini, Valentino Monaco, Francesco Curatolo e Borja Galbany) ha chiuso al nono posto nella classifica con 2 punti, frutto delle vittorie in apertura contro la Pro Vercelli (45-43) e in chiusura contro Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao (45-42). In mezzo, le sconfitte contro Accademia scherma Marchesa Torino (45-28), Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea (43-32) e PentaModena (41-37).

Due punti anche per la squadra femminile (Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Anna Bassi e Irene Cecchet) nella Club League B di spada grazie ai successi contro Cus Pavia e Pietro Micca Biella, mentre i ko sono arrivati per mano di San Paolo Milano (45-36), Pro Patria 1883 Milano (45-33) e Giuseppe Delfino Ivrea (45-26).

In contemporanea, nella stessa località è andata in scena la prima prova zonale di qualificazione Assoluti. In campo femminile, nel torneo vinto dall’ex Pettorelli Vera Perini, ventiquattresimo posto per Irene Cecchet, qualificata per la prima prova nazionale Assoluti in programma nel week end in arrivo a Catania.

A tirare le somme è il presidente del Pettorelli Alessandro Bossalini

“Nella Club League di spada femminile, le nostre ragazze – molto giovani – all’esordio si sono difese bene e hanno espresso al massimo le proprie potenzialità, centrando due vittorie e 3 sconfitte. Nella gara maschile, la Club League A vede 5-6 squadre fuori portata, tra cui due come Torino e Ivrea che abbiamo incontrato. Ce la siamo giocata con Modena che era alla nostra portata, oltre ad aver battuto una squadra forte come Treviso e conquistato una bellissima vittoria in apertura contro la Pro Vercelli. Tutti i ragazzi hanno tirato molto bene. Nella prima prova di qualificazione Assoluti, invece, bellissima gara per Irene Cecchet, che ha ottenuto il pass per Catania al pari di Andrea Bossalini e Valentino Monaco tra i maschi, pur non brillando risentendo dell’impegno a squadre”.