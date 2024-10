“Io non ho paura, non abbiatene neanche voi”, presentazione del libro il 17 ottobre in Fondazione

“Io non ho paura, non abbiatene neanche voi”: questo è titolo di un libro da poco in libreria che raccoglie alcuni dei più significativi scritti di Aleksej Naval’nyj, il dissidente russo morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale entro il circolo polare artico dove era detenuto. Giovedì 17 ottobre alle 21,00 presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il libro sarà presentato in una serata promossa dall’associazione culturale “Ingenua Baldanza” con la presenza del curatore e traduttore, Adriano Dell’Asta.

Io non ho paura, non abbiatene neanche voi

Principale oppositore di Putin, Naval’nyj era in carcere già dall’estate del 2021, dopo esser stato vittima di un avvelenamento che lo aveva portato ad un passo dalla morte. Nel corso della serata saranno ripercorse le principali tappe del suo intellettuale e politico che lo hanno portato dall’essere un discusso nazionalista a divenire un fermo sostenitore della democrazia liberale e un campione della lotta alla corruzione in Russia.

“Se le tue convinzioni valgono qualcosa devi essere pronto a difenderle. E, se necessario, devi essere disposto ad accettare dei sacrifici.” Innegabilmente questo rimane il messaggio più impressionante di Naval’nyj che, accettando di tornare in Russia dove sapeva che sarebbe stato incarcerato, ha scelto per una testimonianza radicale alla verità che interroga e merita di non essere dimenticata.