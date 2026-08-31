Ispezione alle Novate, sovraffollamento e assistenza psichiatrica i punti critici: “Circa 200 detenuti oltre la capienza limite, 300 hanno disturbi comportamentali” – AUDIO

Una visita alla Casa circondariale di Piacenza per osservare direttamente le condizioni della struttura e raccogliere elementi sulla quotidianità delle persone detenute e di chi vi lavora. È l’iniziativa che ha visto impegnati oggi il Movimento Italiano Diritti Detenuti e Nessuno Tocchi Caino con la partecipazione della Camera Penale di Piacenza.

Le Novate ospitano circa 590 detenuti, il 70% è rappresentato da stranieri, soprattutto di origini nordafricane. Circa 50 sono giovanissimi, under 25. Le criticità sottolineate riguardano il sovraffollamento e l’assistenza psichiatrica: sono circa 200 i detenuti oltre la capienza limite, mentre 300 hanno disturbi comportamentali, secondo i dati raccolti durante l’ispezione.

La visita si inserisce in un’estate particolarmente difficile per il sistema penitenziario italiano, segnata dalle alte temperature, dal sovraffollamento e dalle criticità strutturali che interessano numerosi istituti. Al 31 luglio 2026, nelle 189 strutture penitenziarie italiane erano presenti 64.793 persone detenute a fronte di 51.221 posti regolamentari, dai quali devono essere sottratti circa 4.600 posti inagibili. Il tasso medio di sovraffollamento raggiunge così il 139%, con oltre 18 mila persone in più rispetto ai posti effettivamente disponibili.

Alle difficoltà legate agli spazi si aggiungono quelle che interessano gli organici: a livello nazionale si registra una carenza del 15,4% degli agenti di Polizia penitenziaria, mentre gli educatori sono 932 rispetto ai 1.036 previsti e, per il personale amministrativo, manca circa il 18% delle unità previste in pianta organica.

Su questa scia, la visita di questa mattina ha rappresentato un’occasione di confronto diretto sulla realtà dell’istituto piacentino. Alla visita ha fatto seguito una conferenza stampa che ha consentito di restituire pubblicamente gli elementi raccolti e di inserirli nel più ampio quadro delle condizioni del sistema penitenziario nazionale.

Giulia Troncatti, fondatrice del Movimento Italiano Diritti Detenuti, ha dichiarato: «Questa estate rende ancora più evidente quanto il sovraffollamento pesi sulla vita quotidiana negli istituti. Quando gli spazi sono già ridotti e le persone sono molte più dei posti disponibili, il caldo diventa un problema concreto, che si sente nelle stanze, nei reparti e nel lavoro di chi ogni giorno tiene in piedi il sistema penitenziario. Le visite servono anche a questo: vedere da vicino queste condizioni e riportarle fuori».

Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, dirigenti di Nessuno Tocchi Caino, hanno dichiarato: «Nel Decennale da quando Marco Pannella è venuto a mancare, continuiamo insieme a lui a ricordare che non bisogna mai distogliere un attimo lo sguardo dal carcere e, anche in questo, nello stato di abbandono in cui versa, cercare di fare di una mancanza, quella dello Stato, una presenza, la nostra».

Secondo i dirigenti di Nessuno Tocchi Caino: «Il carcere è la parte per il tutto della nostra società: se ci distraiamo dal carcere ci distraiamo dalla giustizia, se ci distraiamo dalla giustizia ci distraiamo dallo Stato di Diritto e se ci distraiamo dallo Stato di diritto ci distraiamo dall’Umanità». «Per questo – concludono – continuiamo a “visitare i carcerati”, compiendo la nostra opera laica di misericordia corporale e proponendo misure legislative e amministrative immediate per interrompere i trattamenti inumani e degradanti inflitti alle persone detenute. In prospettiva, ribadiamo l’obiettivo di “abolire il carcere cimitero dei vivi” e di portare così a compimento questa opera».