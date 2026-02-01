Quanta fretta di nascere, viene alla luce davanti all’ingresso dell’ospedale

Una nascita speciale all’alba, davanti al polichirurgico di Piacenza. Erano le 7 del mattino quando un bambino ha deciso di venire al mondo senza attendere un minuto di più.

I fatti

La mamma, una donna al nono mese di gravidanza, era arrivata in auto con il marito all’ingresso del polichirurgico di Piacenza, zona bar, ma ha subito capito che non sarebbe riuscita a raggiungere il Pronto soccorso: mancavano solo poche decine di metri, ma il travaglio era ormai troppo avanzato.

È stato chiamato il 112 e in pochi istanti sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. La donna è stata accompagnata con il mezzo di soccorso in camera calda, ma il parto era ormai imminente.

L’intervento dei medici

Con grande prontezza, il medico e l’infermiere del 118, Rachef Mounir e Simone Angelini, hanno attivato le procedure di emergenza e assistito la donna nel parto. Nel frattempo l’autista Riccardo Marchionni ha allertato uno specialista ginecologo e un’ostetrica per garantire la continuità dell’assistenza.

Il piccolo è nato tra le braccia dei soccorritori: il suo pianto che ha sciolto la tensione e regalato un momento di forte emozione a tutti. Per l’infermiere Simone, in particolare, si è trattato del primo parto come soccorritore: un’esperienza difficile da dimenticare.

Mamma e bambino sono stati poi accompagnati in Sala parto e affidati alle cure del reparto di Ostetricia e Ginecologia: entrambi stanno bene.

Competenza e prontezza del personale

Un episodio particolare che racconta, ancora una volta, la competenza, la prontezza e l’umanità dei professionisti del sistema di emergenza-urgenza, capaci di esserci sempre, anche nei momenti più inattesi e di lavorare in stretta sinergia con i volontari della rete.

Solo poche settimane fa, anche in quell’occasione in collaborazione con la Croce Rossa, un’altra équipe del 118 è intervenuta per una nascita improvvisa a Pontenure. All’arrivo dei soccorritori il bambino era già nato: mamma e neonato sono stati assistiti, stabilizzati e accompagnati in sicurezza in sala parto, già preallertata dalla centrale operativa.

