Karate – Piacenza sul tetto del Nord Italia: primo posto assoluto con 18 medaglie

Ancora un prestigioso successo per il Karate Piacenza Farnesiana, protagonista al 7° Trofeo Nord Italia, competizione interregionale ASC che si è svolta al PalaDesio, in provincia di Monza e Brianza.I 20 atleti piacentini, scesi sui tatami con grinta, passione e determinazione, hanno conquistato ben 18 medaglie, consentendo alla società di salire sul gradino più alto del podio nella classifica generale,al 1° posto assoluto su 54 società partecipanti.Un risultato di grande prestigio, che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società e la crescita del gruppo agonistico.Ecco nel dettaglio i risultati ottenuti dai portacolori piacentini.
Medaglia d’oro
- Sofia Bouraya (Senior, -55 kg)
- Paul Denis Popovici (Junior, -61 kg)
- Leonardo Scanacapra (Cadetti, -63 kg)
- Davyd Hasanov (Cadetti, -52 kg)
- Michelle Rizzoli (Cadette, -54 kg)
- Anas Fellous (Cadetti, -47 kg)
- Ishaq Kouhaih (Under 14, -43 kg)
- Viola Ziliani (Under 14, -50 kg)
- Mbene Ndiaye (Under 14, +68 kg)
- Mia Vera (Under 14, -40 kg)
- Nicole Famà (Under 12, -35 kg)
Medaglia d’argento
- Ginevra Livelli (Junior, -59 kg)
- Elia Famà (Under 14, -40 kg)
- Ginevra Sampino (Under 12, -45 kg)
- Elena Vasic (Under 14, -56 kg)
Medaglia di bronzo
- Aicha Kouhaih (Cadette, -61 kg)Noemi Vitan (Under 12, -45 kg)Carlotta Sampino (Under 12, -50 kg)
A guidare la società è il Maestro Gian Luigi Boselli, affiancato dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttorePierPaolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi. Un gruppo affiatato, quello del Karate Piacenza Farnesiana, che continua a raccogliere risultati di rilievo e a portare il nome di Piacenza ai vertici delle competizioni di karate, guardando ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e ambizione.