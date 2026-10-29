Karate – Piacenza sul tetto del Nord Italia: primo posto assoluto con 18 medaglie

Ancora un prestigioso successo per il Karate Piacenza Farnesiana, protagonista al 7° Trofeo Nord Italia, competizione interregionale ASC che si è svolta al PalaDesio, in provincia di Monza e Brianza.I 20 atleti piacentini, scesi sui tatami con grinta, passione e determinazione, hanno conquistato ben 18 medaglie, consentendo alla società di salire sul gradino più alto del podio nella classifica generale,al 1° posto assoluto su 54 società partecipanti.Un risultato di grande prestigio, che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società e la crescita del gruppo agonistico.Ecco nel dettaglio i risultati ottenuti dai portacolori piacentini.

Medaglia d’oro

Sofia Bouraya (Senior, -55 kg)

Paul Denis Popovici (Junior, -61 kg)

Leonardo Scanacapra (Cadetti, -63 kg)

Davyd Hasanov (Cadetti, -52 kg)

Michelle Rizzoli (Cadette, -54 kg)

Anas Fellous (Cadetti, -47 kg)

Ishaq Kouhaih (Under 14, -43 kg)

Viola Ziliani (Under 14, -50 kg)

Mbene Ndiaye (Under 14, +68 kg)

Mia Vera (Under 14, -40 kg)

Nicole Famà (Under 12, -35 kg)

Medaglia d’argento

Ginevra Livelli (Junior, -59 kg)

Elia Famà (Under 14, -40 kg)

Ginevra Sampino (Under 12, -45 kg)

Elena Vasic (Under 14, -56 kg)

Medaglia di bronzo

Aicha Kouhaih (Cadette, -61 kg)Noemi Vitan (Under 12, -45 kg)Carlotta Sampino (Under 12, -50 kg)

Archiviato questo importante appuntamento, le squadre agonistiche del Karate Piacenza Farnesiana sono già concentrate sui prossimi impegni in programma nel 2026. Il calendario prevede il Campionato Italiano CTR FIJLKAM a Caserta, il Campionato Regionale FIJLKAM Under 14 a Bologna, l’Open League Azzurro FIJLKAM a Roma, competizione valida per il ranking nazionale, il Campionato Italiano FIJLKAM Under 14 a Vigevano, il CampionatoNazionale CSEN aFidenza e, infine, l’ultima tappa della Coppa del Mondo WKF a Jesolo, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 90 nazioni.

A guidare la società è il Maestro Gian Luigi Boselli, affiancato dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttorePierPaolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi. Un gruppo affiatato, quello del Karate Piacenza Farnesiana, che continua a raccogliere risultati di rilievo e a portare il nome di Piacenza ai vertici delle competizioni di karate, guardando ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e ambizione.