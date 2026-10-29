I Soliti, Nicola Tamborlani raccoglie il testimone di Gianni Sartori: “Passione nata da bimbo, puntiamo su tradizione, nuovi progetti con un appello ai giovani”

Nuova guida per il Gruppo Filodrammatico “I Soliti” di Podenzano: Nicola Tamborlani succede al fondatore storico Gianni Sartori, nel segno della continuità e della passione per il teatro dialettale. La scelta di affidare la presidenza e la regia a Tamborlani, condivisa all’unanimità da tutti i membri della compagnia, arriva dopo il doloroso vuoto lasciato dalla recente scomparsa di Gianni Sartori, che ha guidato la filodrammatica per oltre cinquant’anni con straordinaria dedizione. Tamborlani assume la direzione artistica con l’obiettivo di preservare questo immenso patrimonio culturale e traghettare “I Soliti” verso il futuro.

“Assumere la guida de ‘I Soliti’ è un onore immenso e una grande responsabilità – dichiara il neo-presidente Nicola Tamborlani. – Gianni Sartori è stato l’anima che per oltre mezzo secolo ha regalato sorrisi e custodito le nostre tradizioni. Raccolgo questo testimone col fine di onorare la sua memoria e far continuare a vivere la sua creatura. Per farlo, però, vogliamo guardare avanti: il nostro obiettivo è far crescere la compagnia, mantenendo viva la tradizione del vernacolo ma aprendoci anche a nuove energie“

Una passione nata da bimbo

“Sono all’interno del gruppo Filodrammatico da quando ero un bambino. Nel senso che mio padre recitava in questo gruppo e sono sempre stato affascinato dalla commedia dialettale. Ricordo molto bene quando ero un piccolo e assistevo alle prove con il copione in mano. Credo di aver imparato a leggere l’italiano insieme al dialetto“.

Nicola Tamborlani ha raccontato a Radio Sound anche dei progetti per il futuro del Gruppo di Podenzano dopo la scomparsa di Gianni Sartori. L’obiettivo è riprendere le commedie già portate in scena, cercare nuovi testi, anche inediti, e ampliare il cast attraverso una campagna di reclutamento di nuovi attori, per continuare a valorizzare il teatro dialettale piacentino.

Il profilo del nuovo regista: una vita sul palco tra dialetto e arte di strada

Nicola Tamborlani, conosciuto da tutti in arte come “Tambo”, è cresciuto letteralmente a pane e teatro. Ha respirato le polveri del palcoscenico fin dall’infanzia e “in fasce” al seguito de “I Soliti”, all’interno dei quali recitava anche il padre Gabriele Tamborlani. All’età di 17 anni Nicola ha fatto il suo esordio ufficiale come attore nella compagnia, legando indissolubilmente il suo percorso artistico a questo sodalizio. Negli anni, il suo amore per lo spettacolo lo ha portato a esplorare e affinare anche le tecniche circensi, diventando un artista poliedrico: è infatti il co-fondatore della Compagnia Foco Loco, una nota realtà di spettacolo con il fuoco specializzata in teatro di strada, esibizioni di piazza e rievocazioni storiche a tema medievale in tutta Italia. Una solida esperienza artistica, tra tradizione popolare e arti performative, che oggi mette a disposizione del nuovo corso della filodrammatica.

L’appello: cercasi attori, attrici e volti nuovi

Proprio nell’ottica di un rinnovamento e per dare continuità ai futuri progetti teatrali, la filodrammatica lancia un appello aperto a tutto il territorio: “I Soliti” cercano nuovi attori e attrici da inserire nei prossimi cast. La ricerca è rivolta in modo particolare a figure giovani, ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco sul palcoscenico, imparare l’arte della commedia e contribuire a tramandare la cultura del teatro locale. Non è richiesta esperienza pregressa, ma tanta passione, voglia di divertirsi e di fare gruppo.

Fondato nel 1973, il Gruppo Filodrammatico “I Soliti” rappresenta una delle realtà teatrali più longeve e apprezzate del Piacentino. Con questa nuova nomina e l’apertura ai giovani talenti, la compagnia conferma la volontà di non fermarsi, unendo l’eredità storica di Gianni Sartori all’entusiasmo delle nuove generazioni.

Chiunque fosse interessato a partecipare alle attività della compagnia o a salire sul palco può contattare direttamente il gruppo nelle pagine social ufficiali Gruppo Filodrammatico I Soliti