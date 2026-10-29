Piacenza Futura, il nuovo movimento giovanile: “Proposte concrete per il territorio”. Sabato appuntamento in piazza Cavalli

Piacenza Futura è un nuovo movimento civico giovanile “nato con l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni e promuovere proposte concrete per il territorio piacentino”.
Il movimento avvia le proprie attività pubbliche con due iniziative, “iniziative dedicate alla cura della città e al confronto con i cittadini”.
LA NOTA DI PIACENZA FUTURA
La prima è stata messa in atto nella giornata di oggi, con un intervento di pulizia e decoro urbano in alcune aree di Piacenza. Un’iniziativa attraverso la quale i giovani del movimento intendono richiamare l’attenzione sull’importanza della cura degli spazi pubblici.
Le attività proseguiranno sabato mattina, a partire dalle 9.30-10.00, con il primo appuntamento pubblico dedicato all’ascolto della cittadinanza. I partecipanti si ritroveranno in Piazza Cavalli, da dove prenderà il via un’attività di volantinaggio lungo le vie del centro storico, con tappe e momenti di confronto con i piacentini, fino a raggiungere Piazza Duomo.
Durante la mattinata, i referenti di Piacenza Futura raccoglieranno osservazioni, esigenze e proposte dei cittadini, che contribuiranno al percorso di elaborazione delle prime iniziative programmatiche del movimento.
Tra i temi sui quali Piacenza Futura intende presentare le proprie proposte figurano, in particolare, la sicurezza urbana e i servizi cittadini.
Le due iniziative rappresentano i primi appuntamenti pubblici del nuovo movimento civico giovanile sul territorio piacentino.