Kickboxing – La Yama Arashi brilla alla Coppa Europa in Croazia

Trasferta in Croazia ricca di soddisfazioni per la Yama Arashi, protagonista nella Coppa Europa WAKO di kickboxing che ha visto la partecipazione di quasi 1800 atleti in rappresentanza di 31 nazioni per quasi 2800 assalti. La palestra piacentina ha partecipato alla trasferta internazionale con tre portacolori: le sorelle Somaya e Layla El Hayek e il giovane Riccardo Bramieri. Per loro, l’appuntamento di Varazdin era un’occasione per testare la propria forma in vista dei prossimi Campionati italiani, guidati all’angolo da coach Federico Fornaro e protagonisti di diverse medaglie.

Nello specifico, Somaya El Hayek, già campionessa europea, ha combattuto nella specialità PointFight in due diverse categoria di peso, conquistando altrettanti podi. Al limite dei 60 chilogrammi ha perso di un solo punto in finale contro l’esperta norvegese Tirill Bjornstad dopo aver piegato la greca Nemesis Tourkantoni (4-2) e l’austriaca Anna Schmidl (7-4). Ottima prova anche nei -65 chilogrammi, dove dopo due avversarie greche è arrivato il successo in semifinale contro l’ungherese Izabella Toth, cedendo poi nuovamente in finale, queta volta contro la bulgara bulgara Hristina Andonova. Per Somaya, si tratta del primo anno tra le Senior, dove stanno arrivando brillanti risultati.

Poker di bronzi, invece, per la sorella Layla El Hayek, che ha combattuto nel Point Fight e nel Light Contact. Nella prima specialità, al limite e sopra i 70 chilogrammi, Layla è stata fermata dalle vincitrici della categoria, oltre a centrare il terzo posto nel Granchampion (categoria Open Weight) per poi chiudere con il quarto bronzo nel Light Contact.

Riccardo Bramieri, giovane talentuoso che si sta distinguendo nelle specialità Light-Contact e Kick-Light, in questa occasione ha preferito concentrarsi solo nella prima che presto lo vedrà impegnato per guadagnarsi l’ingresso nella squadra azzurra. Ciò nonostante, con una bella dose di coraggio ha chiesto e ottenuto dai suoi tecnici di poter combattere non solo negli Junior ma anche nei Seniores, classe nella quale gli atleti al via hanno anni di esperienza in più.

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