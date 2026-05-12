Nuoto – Tre medaglie per Pietralunga (Vittorino da Feltre) al Criterium nazionale di pinnato

E’ dei due medaglie d’argento e una di bronzo il bilancio con cui la Vittorino da Feltre ha chiuso, a Lignano Sabbiadoro, il Criterium Nazionale, un dei più importanti appuntamenti agonistici italiani del nuoto pinnato che, non a caso, metteva in palio, oltre alle medaglie, anche le qualificazioni per i Giochi del Mediterraneo.

Un tris di medaglie firmato da Marco Pietralunga, che nella gara dei 100 monopinna ha conquistato il suo primo argento firmando anche il suo nuovo personale con un crono di 36”,99. Alle sue spalle, nella stessa gara, si sono messi in evidenza anche Sebastiano Rossi, settimo con il tempo di 39”,37, suo nuovo personale, ed anche Yassine Laanaia, che ha chiuso al decimo posto in 41”,44. Classifica praticamente identica nella gara dei 50 monopinna, con Pietralunga sul secondo gradino del podio (16”,69 il suo tempo), Rossi al settimo posto in 18”,12 e Laanaia undicesimo con un crono di 18”,93.

Graduatoria che si è praticamente ripetuta anche nei 50 apnea, gara che ha visto Pietralunga classificarsi al terzo posto con la medaglia di bronzo (19”,94), Rossi firmare il settimo tempo finale in 16”,97 e Laanaia chiudere in undicesima posizione fermando il cronometro su 17”,52. Per Laanaia, giovane atleta della Vittorino (classe 2007) in continuo miglioramento, anche il tredicesimo posto finale nella gara dei 50 pinne (22”,29 il suo tempo).

Nelle gare femminili, invece, buone prestazioni per la giovanissima e promettente atleta biancorossa Sofia Cosenza (classe 2008), scesa in vasca nelle gare dei 50 apnea e dei 100 pinne: nei 50 apnea, Cosenza ha chiuso in settima posizione con il tempo di 19”,77 conquistando successivamente il nono posto finale nella prova dei 100 pinne con un crono di 53”,95.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy