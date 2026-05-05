Piacenza si veste di rosa per l’edizione 2026 della StraWoman, appuntamento sabato 16 maggio

StraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicato alle donne più grande d’Italia, torna a Piacenza sabato 16 maggio 2026 con una nuova, entusiasmante tappa della sua 16ª edizione. Un evento aperto a tutti, senza cronometri né classifiche, pensato per celebrare il movimento, la libertà di esprimersi e la forza dello stare insieme.

StraWoman è una vera e propria festa in rosa capace di unire sport, divertimento e socialità, coinvolgendo donne di tutte le età insieme ad amici e familiari. Un’occasione speciale per vivere una giornata in modo attivo, condividere emozioni e sentirsi parte di una community inclusiva e solidale.

L’evento è organizzato dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience, in sinergia con Eventi WoW, realtà specializzata nella creazione di esperienze ad alto impatto e con la collaborazione del Comune di Piacenza.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Sabato 16 maggio 2026 – Borgo FaxHall, Piacenza ore 13.30: Apertura Village e consegna pacchi gara

ore 14.00 : Warm up

: Warm up ore 15.00 : Partenza corsa-camminata 5 km

: Partenza corsa-camminata 5 km ore 16.00 : Cool down

: Cool down ore 16.30 : Premiazioni

: Premiazioni ore 17.00: Chiusura evento

Il Village StraWoman sarà animato, nell’area di partenza e arrivo, con aree di intrattenimento e attività dedicate al benessere, offrendo alle partecipanti un’esperienza coinvolgente prima e dopo la corsa.

BORGO FAXHALL è un punto di riferimento per la manifestazione, sede del “village” e punto di partenza, dove le partecipanti potranno anche ritirare il proprio pacco gara.

COME PARTECIPARE

La quota di iscrizione è di 10.00 € e comprende la t-shirt tecnica e l’iconica medaglia celebrativa della 16^ edizione, oltre a bag e pettorale gara, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica.

Ci si può iscrivere online tramite il sito www.strawoman.com

La consegna del pacco gara sarà effettuata presso gli stand StraWoman allestiti all’interno della Galleria Commerciale Borgo FaxHall, dalle ore 13:30 alle 14:30 di sabato 16 maggio.

MISSION

StraWoman ha un importante obiettivo solidale: aggiungendo 1 euro alla quota di iscrizione, i partecipanti potranno sostenere WeWorld, contribuendo a garantire supporto agli Spazi Donna, luoghi di ascolto e sostegno per donne in difficoltà o vittime di violenza. Un gesto di grande valore per costruire insieme un mondo libero dalla violenza contro le donne.

WE WORLD

Gli Spazi Donna WeWorld – presenti a Milano (Giambellino e Corvetto), Bologna, Roma, Napoli, Pescara e Cosenza – sono luoghi di ascolto e di accoglienza, dove uno staff tutto al femminile, specializzato e radicato nel territorio, costruisce relazioni di fiducia e accompagna le donne in percorsi che favoriscono consapevolezza, autostima, autonomia e capacità decisionale. L’obiettivo è rafforzare l’autodeterminazione come strumento per prevenire e affrontare la violenza di genere, in ogni sua forma. In questi spazi, WeWorld

– organizzazione che da oltre 50 anni lavora in più di 20 paesi, compresa l’Italia, al fianco delle persone, dai margini al centro – offre attività completamente gratuite: percorsi di benessere psicofisico, laboratori culturali e creativi, orientamento al lavoro, accompagnamento ai servizi del territorio e sostegno psicologico individuale.

L’appuntamento di Piacenza fa parte del calendario ufficiale di 21 tappe del tour StraWoman 2026, che attraversa l’Italia da marzo a novembre, portando in ogni città energia positiva, voglia di muoversi e un messaggio di empowerment femminile.

Il tour StraWoman 2026: Forlì (8 marzo), Monselice (22 marzo), Senigallia (19 aprile), Bologna (26 aprile), Brescia (3 maggio), Milano (10 maggio), Piacenza (16 maggio), Parma (31 maggio), Bergamo (13 giugno), Como (20 giugno), Cesena (6 settembre), Cremona (20 settembre), Rozzano (27 settembre), Varese (4 ottobre), Mazara del Vallo (11 ottobre), Monza (11 ottobre), Torino (18 ottobre), Roma (25 ottobre), San Vito al Tagliamento (8 novembre), Olmi (15 novembre) e Novara (21 novembre).

StraWoman è molto più di una corsa: è un momento di condivisione, un invito a prendersi cura di sé e a vivere lo sport come strumento di benessere e inclusione.

BORGO FAXHALL

Borgo FaxHall è la galleria commerciale a pochi minuti dal Centro Storico e in una posizione strategica, facilmente accessibile grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria e il terminal autobus. Da oltre 25 anni offre un mix di shopping, ristorazione e servizi in un ambiente funzionale, accogliente e facilmente fruibile da residenti, pendolari e visitatori.

La galleria ospita oltre 25 attività tra realtà locali e marchi nazionali, tra cui Pittarosso, Pepco, McDonald’s, Fashion Outlet, ODStore, HiPokè, Follie D’Oro, oltre a realtà come Mix Market Minimix e La Mama, che arricchiscono ulteriormente l’offerta commerciale, contribuendo a rendere Borgo FaxHall un luogo vivo e dinamico, capace di rispondere alle esigenze quotidiane del territorio.

Accanto all’offerta commerciale, Borgo FaxHall si distingue per una presenza concreta e articolata di servizi: dalla parafarmacia ai servizi di telefonia, dal money transfer ai servizi CAF, fino all’agenzia viaggi e allo studio dentistico. Sono inoltre presenti servizi alla persona, come il parrucchiere e l’ottico, oltre ad attività dedicate alla fotografia e alla stampa personalizzata su gadget, rendendo la galleria un punto di riferimento pratico anche per esigenze quotidiane e servizi di prossimità.

Uno spazio pensato per essere pratico e accessibile, dove qualità e semplicità si incontrano per offrire un’esperienza completa, in linea con le abitudini e i ritmi della città.

Per l’elenco completo dei negozi è possibile consultare il sito ufficiale: www.borgofaxhall.it/negozi

NATURAL POINT

Il benessere è un percorso che si compie un passo alla volta, ed è per questo che Magnesio Supremo® di Natural Point ha scelto di correre insieme alle donne di StraWoman. Da tre decenni siamo al fianco di chi sceglie di mettere la propria salute al centro, promuovendo il movimento come strumento di libertà e cura di sé. Sosteniamo questo evento per celebrare la bellezza dello stare insieme e riscoprire il piacere di muoversi, trasformando ogni chilometro in un’occasione per prendersi cura di sé e ricaricare la propria energia, in armonia con il proprio corpo.

ROCCHETTA

Rocchetta, Acqua della Salute, è un’acqua oligominerale iposodica, leggera e attiva. Depura l’organismo, perché, grazie alla sua particolare composizione, viene convogliata velocemente nei reni e stimola la diuresi, favorendo l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. Berla con regolarità è un gesto semplice che fa bene alla linea e alla salute. Rocchetta “corre” al fianco delle donne di StraWoman, che vogliono avere cura di sé e del loro benessere. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plin plin!

SPORT EXPERIENCE

Società sportiva dilettantistica che promuove uno stile di vita attivo e inclusivo anche attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive accessibili a tutti, favorendo il movimento, la socialità e il benessere psicofisico.

EVENTI WOW

Agenzia specializzata nell’ideazione, creazione e sviluppo di fun race, capaci di unire sport, intrattenimento ed esperienza emozionale, trasformando il movimento in un momento di condivisione e coinvolgimento. Oltre a StraWoman®, punto di riferimento nel panorama degli eventi sportivi a partecipazione femminile, altre iniziative di grande successo sono Babbo Running® e Fluo Run®, esempi di format capaci di valorizzare l’attività fisica in chiave ludico-aggregativa, creando eventi accessibili, spettacolari e top of mind per i partecipanti.

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