Oltre le nuvole, a XNL un biglietto unico e un programma di percorsi guidati speciali

In occasione di Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, progetto multidisciplinare in corso fino al 5 luglio 2026, XNL Piacenza – Centro per l’arte contemporanea, il cinema, il teatro e la musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta Cupole & Nuvole, un’iniziativa speciale che mette in dialogo arte contemporanea e patrimonio storico della città attraverso un biglietto unico ridotto e un programma di visite guidate dedicate.

Un viaggio a ritroso nel tempo prende avvio dalle nuvole del contemporaneo, con la visita alla mostra Oltre le nuvole

/ Beyond the Clouds negli spazi di XNL, per poi salire fino ai cieli secenteschi dipinti dal Guercino, a 27 metri d’altezza nella Cupola del Duomo di Piacenza, oppure raggiungere il loggiato della cupola affrescata dal Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna.

Il progetto Cupole & Nuvole, nato nell’ambito di Rete Cultura Piacenza, promuove la collaborazione tra istituzioni culturali del territorio e valorizza alcuni dei più importanti patrimoni artistici della città, proponendo un itinerario dedicato al tema del cielo e delle sue rappresentazioni nell’arte, dal Rinascimento alla contemporaneità.

Il percorso può essere vissuto in autonomia grazie a un biglietto unico e ridotto che consente di visitare la mostra e una o entrambe le cupole, anche in giorni differenti, oppure attraverso un programma di sette visite guidate speciali curate dagli operatori culturali di CoolTour.

Le visite guidate gratuite – incluse con l’acquisto del biglietto unico – accompagneranno il pubblico in un percorso tra contemporaneo e Seicento, dalla mostra di XNL fino alla salita alla Cupola del Guercino nel Duomo di Piacenza. Gli appuntamenti si svolgeranno il giovedì sera alle ore 18 e la domenica mattina alle ore 11.

L’iniziativa prende avvio il 12 maggio e prosegue fino alla chiusura della mostra, prevista per il 5 luglio 2026.

La visita comincia da Oltre le nuvole Beyond the Clouds, mostra che esplora il tema del cielo e delle sue trasformazioni nella dimensione visiva e simbolica attraverso lo sguardo di venti artisti contemporanei, tra cui Piero Manzoni, Mario Schifano, Laura Grisi, Leandro Erlich e Laetitia Ky.

Dipinti, sculture, installazioni visive e sonore costruiscono un percorso immersivo in cui le nuvole diventano materia da attraversare: vapore, lana di vetro, seta, sapone, plexiglas e vetro di Murano. Accanto alle opere, il progetto intreccia suggestioni cinematografiche – da Fellini a Kurosawa – installazioni sonore realizzate dal

Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza e interventi teatrali, da Aristofane a Shakespeare, interpretati dagli attori di Bottega XNL – Fare Teatro.

Da sempre simbolo di trasformazione, spiritualità e immaginazione, le nuvole accompagnano il visitatore anche nella seconda parte del percorso, all’interno del Duomo di Piacenza, tra scale medievali, corridoi, sottotetti e affacci panoramici che conducono fino al loggiato della Cupola del Guercino, permettendo di ammirare da vicino il grande ciclo di affreschi secenteschi.

Chi sceglie il percorso che include la Basilica di Santa Maria di Campagna potrà inoltre raggiungere la cupola affrescata dal Pordenone, attraversando gli spazi interni della Basilica fino al loggiato situato a circa venti metri d’altezza, da cui osservare da vicino gli affreschi e godere di una straordinaria vista sulla città.

«L’iniziativa che presentiamo oggi è il frutto del dialogo fra istituzioni culturali che Rete Cultura Piacenza promuove e facilita dal momento in cui è stata costituita – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli –, un dialogo che si traduce in progetti concreti che guardano alla valorizzazione, anche in chiave turistica, del nostro patrimonio culturale e dell’offerta di iniziative di qualità che il territorio esprime. Solo proseguendo sulla strada collaborazione, possiamo portare Piacenza all’attenzione di un pubblico sempre più ampio e diversificato».

«Il pensiero di chiunque ha saputo della mostra Oltre le nuvole è certamente volato a Mirabili Prospettive, cioè alla straordinaria quanto unica esperienza nel panorama culturale italiano di salita sino al cielo che mette in sinergia il tratto geniale e nobile lasciato dal Guercino nella cupola della Cattedrale con quello altrettanto magico e gentile del Pordenone in quella della Basilica di Santa Maria di Campagna – sono le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza, Christian Fiazza -. Questa naturale correlazione giunge oggi a compimento con la possibilità di mettere in rete non due ma bensì tre esperienze che portano lo sguardo ed il cuore oltre le nuvole, dove tutto è più bello».

«Dalla celebre Madonna Sistina con il suo cielo di nubi animate dai volti degli angioletti, fino agli affreschi seicenteschi della Cattedrale e alla mostra Oltre le nuvole, il tema del cielo attraversa la storia artistica di Piacenza come un continuo dialogo tra luce, spiritualità e visione – ricorda il direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Manuel Ferrari -. Negli affreschi di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone e Guercino, così come nelle opere di Ludovico Carracci e Camillo Procaccini, fino alla celebre pala del Cignani oggi nella cappella del palazzo vescovile, le nuvole diventano uno spazio vivo e simbolico, capace di collegare la dimensione terrena a quella divina. Dalle volte del Duomo alle sale di XNL, Piacenza conserva così uno stesso sguardo verso l’alto, in cui il cielo continua a evocare il desiderio umano di luce, apertura e speranza».

INFORMAZIONI PRATICHE

BIGLIETTO UNICO RIDOTTO CUPOLE & NUVOLE

Un biglietto integrato e agevolato per visitare la mostra Oltre le nuvole / Beyond the Clouds e salire alle cupole del Guercino e del Pordenone. Conservando il biglietto, le visite possono essere effettuate anche in giorni diversi.

Salita alla Cupola del Guercino (Duomo) + mostra Oltre le nuvole

SINGOLO: 15 euro

FAMIGLIA: 30 euro (2 adulti + fino a 3 minori)

Salita alla Cupola del Pordenone + mostra Oltre le nuvole

SINGOLO: 13 euro

FAMIGLIA: 26 euro (2 adulti + fino a 3 minori)

Mirabili Prospettive

(due cupole Guercino + Pordenone + mostra Oltre le nuvole)

SINGOLO: 18 euro

FAMIGLIA: 36 euro (2 adulti + fino a 3 minori)

VISITE SPECIALI | DA XNL AL GUERCINO

Sette appuntamenti guidati accompagneranno il pubblico in un percorso dalla mostra di XNL alla Cupola del Guercino nel Duomo di Piacenza.

Visite sotto sera

(massimo 25 persone)

Giovedì 21 maggio, ore 18

Giovedì 4 giugno, ore 18

Giovedì 18 giugno, ore 18

Giovedì 2 luglio, ore 18 Visite la domenica mattina (massimo 25 persone)

(massimo 25 persone) Domenica 31 maggio, ore 11

Domenica 14 giugno, ore 11

Domenica 28 giugno, ore 11

Ritrovo e partenza: XNL Piacenza, Via Santa Franca 36

Seconda tappa: Duomo di Piacenza con salita alla Cupola del Guercino Durata: 2 ore

Visita gratuita con acquisto del biglietto unico “Cupola del Guercino + mostra” Prenotazione obbligatoria: cooltour2.0@gmail.com

Gruppi organizzati che desiderano attivare le visite speciali in giorni e orari differenti da quelli stabiliti, possono rivolgersi a CoolTour.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CoolTour

Tel. 351 7221207

cooltour2.0@gmail.com Attivi da martedì a domenica ore 10–12 e 15–17

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