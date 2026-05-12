Volley – Domenico Pace con la Gas Sales Piacenza fino al 2029: “Farò del mio meglio per ricambiare la fiducia”

Domenico Pace, il libero di Gas Sales Piacenza, classe 2000, 180 centimetri di altezza vestirà la maglia biancorossa anche nelle prossime tre stagioni, fino al 2029.

Il prolungamento del legame tra il giocatore e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato, nei giorni scorsi, con soddisfazione da entrambe le parti. Nella stagione da poco conclusa Domenico Pace ha collezionato tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto e Coppa Cev 44 presenze con 141 set giocati.

Nato a Castellana Grotte nel 2000, in carriera ha anche vinto un campionato di serie A2 con la squadra della sua città, è Campione del Mondo con la nazionale azzurra ed è tra i giocatori convocati dal CT Ferdinando De Giorgi al primo collegiale azzurro in corso di svolgimento a Roma in vista dei prossimi impegni azzurri. Con Trento ha vinto uno scudetto e una Champions League, al suo primo anno a Piacenza ha vinto la Cev Volleyball Cup.

Pace ha giocato dieci stagioni in serie A: sei in SuperLega, due in serie A2 e altrettante in A3. Tra il 2017 ed il 2019, giovanissimo, ha calcato i campi del torneo più bello del mondo con la maglia di Castellana Grotte, staccando 26 gettoni di presenza.

Domenico Pace

“Sono davvero felice di aver prolungato il mio contratto e di potere lottare ancora per la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Quando si sta bene in un posto, con la squadra e con tutto ciò che la circonda partendo dallo staff per passare alla società e all’ambiente, è difficile pensare di aver fatto un anno fa la scelta sbagliata a venire a Piacenza. Anzi è esattamente il contrario e per questo mi sento orgoglioso e profondamente grato per la fiducia che mi è stata data con il prolungamento del contratto, farò, come sempre, del mio meglio per ricambiare questa fiducia”.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Il prolungamento del contratto di Domenico Pace rappresenta la volontà di garantire continuità e stabilità al percorso intrapreso in questa stagione, valorizzando l’esperienza maturata e il contributo già offerto dal giocatore nella sua prima stagione a Piacenza. Stiamo lavorando con la società per costruire una base solida di giocatori italiani e stranieri, tra cui lo stesso Domenico Pace, con l’obiettivo di dare continuità alla stagione appena conclusa”.

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