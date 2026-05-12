Rugby – Domenica 17 maggio la seconda edizione del Torneo Primogenita Under 14

Una splendida domenica di rugby e divertimento attende oltre 130 giovani rugbisti sui campi di ASD Rugby Lyons: domenica 17 maggio andrà in scena la seconda edizione del Torneo Primogenita, organizzato dalla società bianconera e che ospiterà 12 squadre della categoria Under 14, pronte a sfidarsi sui campi “Guarnieri” e “Bertolini” di Via Rigolli.

Dopo il grande successo del Memorial “Bruno Mozzani” Under 16, che ha visto disputata la sua prima edizione domenica 3 maggio, prosegue la stagione dei Tornei organizzati da Rugby Lyons, che avrà il culmine nella 40° edizione del Torneo “Marco Sanfelici” dedicato al minirugby. Il Torneo “Primogenita” è nato nel 2025 come primo riservato alle categorie giovanili organizzato da Rugby Lyons: un altro tassello di un percorso virtuoso, che vede sempre le categorie giovanili al centro dell’attenzione della società, in modo da offrire ai ragazzi costanti e stimolanti occasioni di crescita.

L’Under 14 bianconera è sicuramente un punto di forza dell’offerta giovanile di ASD Rugby Lyons: anche in questa stagione i leoncini hanno costantemente messo in campo due squadre ad ogni uscita, dimostrando una crescita importante a livello qualitativo e di affiatamento. Per i ragazzi allenati da Paolo Bedini, Gianluca Groppelli e Pierliugi Foppiani arriva ora una delle sfide più attese della stagione, in cui dovranno fare da padroni di casa al cospetto di una serie di avversari competitivi.

Le 12 squadre saranno inizialmente divise in due gironi da 6, che daranno gli accoppiamenti delle finali per i piazzamenti, che si svolgeranno al pomeriggio. In tutto saranno rappresentate 11 società, provenienti da 5 regioni differenti.

Società partecipanti

Emilbanca Rugby Lyons, Omnia Piacenza Rugby, CUS Milano, Rugby Rivoli, AS Rugby Milano, Rugby Sondalo, GISPI Prato, Lyons Settimo Milanese, Rugby Mirano (2 squadre), Rugby Noceto, Rugby VII Torino

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