“Piacenza Primogenita d’Italia”, a Pierluigi Magnaschi la benemerenza civica: “La piacentinità per me è un valore” – AUDIO

A Pierluigi Magnaschi la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”. Magnaschi, piacentino, originario di Carpaneto, è uno dei giornalisti più autorevoli d’Italia, attualmente direttore del quotidiano ItaliaOggi.

“Questa notizia mi piace molto perché non l’ho chiesta a nessuno. È nata per conto suo e si è sviluppata per conto suo. È chiaro che ringrazio l’amministrazione comunale e soprattutto il sindaco e il consiglio comunale che unitariamente, questo ci tengo molto, mi ha dato questo riconoscimento. Quindi che tutti i piacentini, e un’istituzione come il Comune li rappresenta tutti, abbiano assunto questa decisione mi fa molto piacere”.

Cosa porta di più nel suo cuore parlando di Piacenza?

“Beh, la storia della mia famiglia. Io nasco Carpaneto, quindi un paese rurale, un po’ arretrato se si vogliono usare le categorie sociologiche rispetto a Piacenza città. Ma quest’ambiente è quello che è dentro di me in profondità e quello che porto all’attenzione degli altri inconsciamente. Quindi la piacentinità per me è un valore”.

Pierluigi Magnaschi

Laureato in Agraria, ha iniziato la carriera nel 1974 al quotidiano cattolico “Avvenire”, distinguendosi rapidamente per competenza e capacità organizzativa. Ha diretto testate storiche come “Milano Finanza”, “La Domenica del Corriere” e l’agenzia Ansa. E’ attualmente direttore del quotidiano economico-giuridico “Italia Oggi”, incarico che ricopre – per la terza volta – dal 2009. Con oltre cinquant’anni di esperienza, è riconosciuto per lo stile diretto e indipendente, l’attenzione al lettore e la capacità di innovare e gestire redazioni. Vincitore del premio giornalistico “Walter Tobagi”, è considerato un punto di riferimento per il giornalismo italiano contemporaneo.

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