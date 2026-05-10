Play-off: Franzini dopo la vittoria nella semifinale dei playoff a Pistoia: “Una delle migliori prestazioni dell’anno, vittoria meritata” AUDIO

10 Maggio 2026 Andrea Crosali Notizie
Franzini, intervista esclusiva
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L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND dopo lo splendido successo dei biancorossi a Pistoia che vale l’accesso alla finalissima dei playoff del girone D di serie D

Le parole del tecnico: “Sbardella? Era un po’ che pensavo di utilizzarlo a destra, lo aveva già fatto in passato. La gara? Sognavo una prestazione così”

La partita

Pistoiese – Piacenza 1-3, D’Ago fa doppietta e i biancorossi vanno in finale dei playoff

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