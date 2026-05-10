Play-off: Franzini dopo la vittoria nella semifinale dei playoff a Pistoia: “Una delle migliori prestazioni dell’anno, vittoria meritata” AUDIO 10 Maggio 2026 Andrea Crosali Notizie L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND dopo lo splendido successo dei biancorossi a Pistoia che vale l’accesso alla finalissima dei playoff del girone D di serie D Le parole del tecnico: “Sbardella? Era un po’ che pensavo di utilizzarlo a destra, lo aveva già fatto in passato. La gara? Sognavo una prestazione così” La partita Pistoiese – Piacenza 1-3, D’Ago fa doppietta e i biancorossi vanno in finale dei playoff Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai?Non specificatoDipendenteDisoccupatoImprenditoreLibero professionistaPensionatoStudenteFascia di età Seleziona la tua fascia di etàNon specificato0-1516-2526-3536-4546-5556-6565+Interesse principale Riceverai notizie più utiliTuttoCronacaPiacenza calcioSportPoliticaAttualitàEventiEconomiaMusica Procedendo accetti la privacy policy Correlati Ascolta Radio Sound Seleziona il canale... Piacenza Lombardia Emilia Romagna Veneto e Trentino