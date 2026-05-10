Fiorenzuola – Terre di Castelli 0-0 LIVE PLAY OFF di ECCELLENZA

1° Turno Playoff di Eccellenza Emilia Romagna tra U.S. Fiorenzuola e Terre di Castelli inizia con un brivido per la squadra di Mister Araldi, con Giordano che lanciato profondo semina il panico dentro l’area e serve sulla sinistra Bruno al 2’, ma il tiro viene salvato all’altezza dell’area piccola da Benedetti con Cantoni immobile.

Ancora Terre di Castelli al 4’, con Corsi che converge dalla sinistra ed esplode da appena dentro l’area un tiro di destro che da solo l’impressione del goal, ma la palla fa la barba al palo destro della porta di Cantoni.

Protesta il Terre di Castelli al 6’ per un calcio di rigore non assegnato con Tzvetkov che viene lanciato in area e sembra subire il contatto di Dellagiovanna. Per Ghirardi da Ravenna non c’è nulla.

Il Fiorenzuola mette la testa fuori all’11’ con il cross di Postiglioni dai 20 metri che trova Macchioni sulla sinistra, con il quinto mancino rossonero che anticipa nettamente il diretto avversario Zironi ma mette fuori di testa alla destra di Gibertini.

Terre di Castelli molto velenoso in attacco con quello che sembra un 3-4-2-1 con 3 giocatori rapidi offensivamente come Corsi, Giordano e Tzvetkov

Ora sembra leggermente alzare il baricentro il Fiorenzuola dopo 20 minuti di affanno; il Terre di Castelli sembra rifiatare dopo 20 minuti veramente veementi.

Al 26′ Mata esplode un destro terrificante dai 25 metri, con il pallone che sembra destinato al sette. Vola Gibertini con una parata davvero superlativa.

Partita molto calata di ritmo ora, le squadre si studiano maggiormente; il Fiorenzuola cerca di accentrare maggiormente in due quinti, con Caradonna e Macchioni che vengono a giocare anche dentro il campo, ma nessuna nuova occasione. Siamo al 43′

1 di recupero.

Sulla pioggia che è appena iniziata a cadere a Fiorenzuola finisce il primo tempo per 0-0. Meglio il Terre nella prima metà, poi il Fiorenzuola è uscito con una partita ora equilibrata.

Inizia la ripresa.

Cambio per il Fiorenzuola: dentro Varoli e Morrone per Zucchini e Postiglioni.

Partita tanto bloccata al 70′, le occasioni scarseggiano. Ora punizione pericolosa per il Fiorenzuola dal limite. Deviata dalla barriera in corner.

73′ Fuori Caradonna ora e dentro Parisi

74′ Espulso Varoli, Fiorenzuola in 10.

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