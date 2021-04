La Conad Alsenese conclude la stagione a Trecate

Sabato alle 17 le gialloblù piacentine sfidano le giovani dell’Igor nel recupero della quarta giornata d’andata del girone A1

Ultimo atto stagionale per la Conad Alsenese, formazione piacentina che concluderà il secondo anno consecutivo e della storia in B1 femminile scendendo in campo sabato alle 17 a Trecate (Novara) contro l’Igor nel recupero della quarta giornata d’andata del girone A1. Il match sarà ininfluente per la classifica. Le giovani piemontesi sono già qualificate ai play off con il terzo posto in cassaforte. Mentre le gialloblù piacentine sono matematicamente escluse dagli spareggi-promozione. In caso di vittoria piena la squadra di Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni scavalcherebbe le “cugine” del Busa Foodlab Gossolengo. Alseno, dunque, si appresta a salutare il campionato con la consapevolezza di essere al via dopo l’estate sempre nel campionato di B1 femminile, visto il blocco delle retrocessioni deciso nei mesi scorsi dalla Fipav.

L’Igor Volley Trecate accoglie i giovani talenti del club di A1 di Novara, con le promesse allenate da Matteo Ingratta. Falcidiata nella prima parte di stagione dal Covid-19, la compagine novarese ha saputo sopportare bene il tour de force e macinare risultati e punti, arrivando meritatamente ai play off.

Classifica

Lilliput Settimo Torinese 30, Prochimica Virtus Biella 23, Igor Volley Trecate 16, Parella Torino 8, Busa Foodlab Gossolengo 6, Conad Alsenese 4. (Trecate e Conad una partita in meno).