Fiorenzuola Bees: punti decisivi in palio contro Green Basket Palermo

Quella in programma domenica 18 aprile 2021 alle ore 19.00 al PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda (PC) è la classica partita da dentro o fuori per il Campionato di Serie B Girone B Old Wild West 2020/2021 in chiave salvezza.

Si affrontano infatti i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti, squadra al momento al penultimo posto in classifica a 10 punti a braccetto di Torrenova, Piadena e Sangiorgese, e Green Basket Palermo, squadra all’ultimo posto in classifica a quota 5 punti.

I siciliani di coach Verderosa sono ad un bivio fondamentale, in quanto la retrocessione diretta dell’ultima classificata li vede ad oggi a -5 a 4 giornate dal termine dalla penultima in classifica; dal canto proprio, Fiorenzuola vuole provare una clamorosa rimonta per uscire dalla zona playout, che dista ad oggi solo 2 punti nonostante alcune partite da recuperare da alcune squadre.

Il ko per 80-74 contro Bernareggio 99 ha dimostrato ancora una volta il valore di Pallacanestro Fiorenzuola 1972, beffata ancora sul finale da una delle migliori squadre del campionato; un altro boccone amaro per i gialloblu, che tuttavia hanno replicato un’altra grande prestazione dopo quelle offerte contro Vigevano, Agrigento e Piacenza nelle scorse settimane.

Come sta Fiorenzuola?

Fiorenzuola vuole affidarsi ancora una volta all’estro dei propri esterni/guardie, con Timperi e Livelli sopra i 15 punti di media nelle ultime 4 partite disputate, a cui si aggiunge un Galli da 11,8 punti e 6,5 rimbalzi a gara negli ultimi incroci.

L’apporto dei lunghi Ricci e Allodi (quest’ultimo in crescita di forma con i 20 punti e 7 rimbalzi siglati sul referto post Bernareggio) sono altre chiavi importanti in queste ultime gare di Fiorenzuola.

La squadra di coach Galetti sfiora gli 80 punti realizzati a partita; saranno i ritmi una delle chiavi fondamentali del match di domenica, con Fiorenzuola che sta lavorando duramente in settimana per poter costruire la partita che preferisce.

Il focus su Palermo

Green Basket Palermo in stagione viaggia attorno ai 70 punti realizzati di media a partita; le prime 3 partite di incrocio con l’allora girone B2 di Serie B Old Wild West hanno portato 3 sconfitte nette per i verdi siciliani di coach Verderosa.

Luca Bedetti, guardia/ala vista anche con le maglie di Cento, Pescara e Rimini tra le altre, è il miglior realizzatore stagionale di Green Basket Palermo con 13,6 punti a partita.

Questi i dati di una sfida che sarà la prima delle 3 sfide che saranno il crocevia della stagione di Pallacanestro Fiorenzuola 1972. Dopo Palermo, infatti, i Bees saranno impegnati nel turno infrasettimanale contro Pallacanestro Crema, prima di tornare al PalaMagni domenica prossima per affrontare un’altra sfida-salvezza contro Ragusa.

Il countdown sta per terminare; è tempo di verdetti, Fiorenzuola vuole farsi trovare pronta.