La fortuna bacia Caorso, vinti 10.500 euro al 10eLotto

Emilia-Romagna protagonista con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, sono andati alla regione – tra le vincite più alte – premi per oltre 65mila euro. Nell’estrazione di sabato in Via Litorale Marina a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, sono stati vinti 50mila euro grazie ad un 9 “Oro”. Mentre nella giornata di venerdì un 3 “Oro” vale una vincita da 5.200 euro presso il punto vendita situato nella Statale 467 a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia e un 7 “Doppio Oro” vale 10.500 euro in Via Roma a Caorso, in provincia di Piacenza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,33 miliardi da inizio anno.

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