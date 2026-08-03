Malore tra i campi durante la raccolta dei pomodori, muore 19enne

Un operaio agricolo di 19 anni, di nazionalità straniera, è morto mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo, in provincia di Cremona. Il giovane, residente in provincia di Piacenza, sarebbe stato colto da un malore, al momento ritenuto la causa più probabile del decesso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause della morte.

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