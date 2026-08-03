Serie B Interregionale – Bakery Piacenza, cinque giovani del vivaio entrano nel roster

Bakery Piacenza continua a costruire il proprio futuro partendo dalle fondamenta più solide: il settore giovanile.

Nella stagione 2026/27 entreranno a far parte del roster della prima squadra che affronterà il campionato di Serie B Interregionale Gianluca Marroni, Pietro Milani, Riccardo Milani, Almir Turkes e Antonio Gravante, tutti classe 2009 e cresciuti all’interno del progetto Piacenza Young.

Per i cinque giovani biancorossi si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni, ma soprattutto di un’opportunità di crescita. Allenarsi con la prima squadra, confrontarsi con giocatori esperti e vivere da vicino il ritmo di un campionato senior rappresenterà un passaggio fondamentale nel loro percorso di formazione tecnica e personale.

Parallelamente, i ragazzi continueranno il proprio cammino nel settore giovanile vestendo la maglia dell’Under 19 Gold, squadra nella quale avranno un ruolo da protagonisti per proseguire un percorso di sviluppo costruito con pazienza, continuità e ambizione.

L’inserimento dei cinque giovani nel roster della Serie B Interregionale testimonia la volontà della società di investire concretamente sul proprio vivaio, creando un collegamento diretto tra il settore giovanile e la prima squadra.

Per Bakery Piacenza è motivo di grande orgoglio vedere i propri giovani conquistare questa opportunità. Per Gianluca, Pietro, Riccardo, Almir e Antonio è soltanto l’inizio di un nuovo capitolo, da vivere con entusiasmo, impegno e voglia di imparare ogni giorno.

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